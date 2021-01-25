Fenerbahçe'de transferde son hamle forvete! Boupendza...

Mesut Özil ve Attila Szalai'nin ardından Osayi Samuel'i de renklerine bağlayan Fenerbahçe'nin transferde son hamleyi forvete yapacağı öğrenildi. Teknik direktör Erol Bulut'un yurt dışından birkaç isimle temasta olduğu gelen haberler arasında.



Yurt içinden Hataysporlu Aaron Boupendza da listede. Görüşülen diğer isimler olmazsa Boupendza'nın kadroya katılması hedefleniyor. Yönetimin hafta sonuna kadar forvet transferini de sonuçlandırması bekleniyor. Kemal Ademi ve Papiss Cisse'den en az birisiyle ise yollar ayrılacak.