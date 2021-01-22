Yine Valencia

Kanarya'nın Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia sarı-lacivertli takıma 1 puanı kazandıran isim oldu. 31 yaşındaki kanat oyuncusu, 45'te verilen penaltıda topun başına gelip durumu 1-1 yapan golü kaydetti. Sahada kaldığı süre boyunca çok koşup mücadele eden ataklara destek vermeye çalışan Enner Valencia, böylece 2 haftada form grafiğini de yükseltti. Sarı-lacivertli takımın geçen hafta 3-1 kazandığı Ankaragücü maçında da bir gol atan tecrübeli futbolcu, son iki maçta da gol kaydetmiş oldu; ligdeki toplam gol sayısını da 3'e yükseltti. Valencia maç sonrası yaptığı açıklamada "Kazanmayı çok istedik, elimizden gelini yaptık. Serimize devam etmek istiyorduk olmadı. Böyle iş kazaları bazen normaldir. Önemli olan galip gelme arzumuzu her zaman sahaya koymak" dedi.