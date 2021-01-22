Haberler Fenerbahçe Sivas kabusu

kabusu

’nin son dönemde üstünlük sağlayamadığı , dün de 5 maçlık galibiyet serisine son verdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2021 Cuma 00:17 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2021 Cuma 06:50
Sivas kabusu

Kanarya'nın 5 maçlık galibiyet serisi dün 'ta son buldu. Son haftalarda rakiplerinin kabusu olan , geçtiğimiz sezon iki maçta da mağlup olduğu 'a dün de diş geçiremedi ve Beşiktaş'ın kazandığı haftada zirve yarışında yara aldı. Sivas'ta 18. dakikada 'nin golüyle geriye düşen Erol Bulut'un öğrencileri, daha çok topla oynayan ve pas yapan takım olmasına rağmen hücumda istediklerini yapamadı.

FIRSATLARI HARCADILAR
Karşılaşmadaki ilk şutunu 39. dakikada bulan Fenerbahçe, ilk yarının son bölümlerinde Valencia'nın penaltıdan golüyle beraberliği sağladı. Özellikle ikinci 45'te oyunda üstünlüğü ele geçiren sarı-lacivertliler, hücumda yakaladığı fırsatlardan yararlanamadı. Fenerbahçe'de ikinci devrede Jose ile Caner Erkin gibi yıldız isimlerin de oyuna girmesi sonucu değiştirmedi ve maç 1-1 bitti.

SOSA YETMEDİ
Sakatlığı nedeniyle 3 hafta sonra maç kadrosunda yer alan Jose Sosa, Sivasspor'a karşı 65 dakikada oyuna girdi. Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldızı, sahada kaldığı 25 dakikada etkili olamadı. 36 kez topla buluşan Tangocu, hücum yollarında takımının aradığı gol için çözüm olamadı.

KAPTAN İŞBAŞINDA
Geldiği günden bu yana Fenerbahçe'nin vazgeçilmezleri arasına giren Luiz Gustavo, bildiğiniz gibi... Özellikle savunmaya verdiği destekle öne çıkan sarılacivertlilerin kaptanı, dün de Sivasspor'un hücumcularına karşı yaptığı kritik müdahalelerle adından söz ettirdi. Yıldız futbolcu, yüzde 93 pas isabetiyle oynadı.

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