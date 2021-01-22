Sivas kabusu

Kanarya'nın 5 maçlık galibiyet serisi dün Sivas'ta son buldu. Son haftalarda rakiplerinin kabusu olan Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon iki maçta da mağlup olduğu Yiğidolar'a dün de diş geçiremedi ve Beşiktaş'ın kazandığı haftada zirve yarışında yara aldı. Sivas'ta 18. dakikada Yatabare'nin golüyle geriye düşen Erol Bulut'un öğrencileri, daha çok topla oynayan ve pas yapan takım olmasına rağmen hücumda istediklerini yapamadı.



FIRSATLARI HARCADILAR

Karşılaşmadaki ilk şutunu 39. dakikada bulan Fenerbahçe, ilk yarının son bölümlerinde Valencia'nın penaltıdan golüyle beraberliği sağladı. Özellikle ikinci 45'te oyunda üstünlüğü ele geçiren sarı-lacivertliler, hücumda yakaladığı fırsatlardan yararlanamadı. Fenerbahçe'de ikinci devrede Jose Sosa ile Caner Erkin gibi yıldız isimlerin de oyuna girmesi sonucu değiştirmedi ve maç 1-1 bitti.



SOSA YETMEDİ

Sakatlığı nedeniyle 3 hafta sonra maç kadrosunda yer alan Jose Sosa, Sivasspor'a karşı 65 dakikada oyuna girdi. Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldızı, sahada kaldığı 25 dakikada etkili olamadı. 36 kez topla buluşan Tangocu, hücum yollarında takımının aradığı gol için çözüm olamadı.



KAPTAN İŞBAŞINDA

Geldiği günden bu yana Fenerbahçe'nin vazgeçilmezleri arasına giren Luiz Gustavo, bildiğiniz gibi... Özellikle savunmaya verdiği destekle öne çıkan sarılacivertlilerin kaptanı, dün de Sivasspor'un hücumcularına karşı yaptığı kritik müdahalelerle adından söz ettirdi. Yıldız futbolcu, yüzde 93 pas isabetiyle oynadı.