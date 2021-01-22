Karantinası bugün bitiyor

Mesut Özil'in karantina süreci bugün bitecek. Yıldız oyuncunun, sarı-lacivertliler ile hafta sonunda 3.5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Öte yandan Özil dün başkan Ali Koç'un ağabeyi Mustafa Koç'u ölüm yıldönümünde andı. Sosyal medyadan, "Bir gün beni Fenerbahçe formasıyla görmeyi çok istediğini söylemişti. Ruhu şad olsun" ifadelerini kullandı.



'PROSEDÜR ZOR'

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Mesut transferinin neden hala resmi olarak açıklanmadığı sorusuna, "Karantina süreçleri sebebiyle transferlerde son adımı atmak eskisine göre daha uzun. Çünkü çok fazla kısıtlama var. Her şey çözüldüğünde resmi açıklama yapılır" yanıtını verdi.