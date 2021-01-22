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Karantinası bugün bitiyor

Özil'in karantina süreci bugün bitecek. Yıldız oyuncunun, sarı-lacivertliler ile hafta sonunda 3.5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2021 Cuma 00:09 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2021 Cuma 06:50
Karantinası bugün bitiyor

Özil'in karantina süreci bugün bitecek. Yıldız oyuncunun, sarı-lacivertliler ile hafta sonunda 3.5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Öte yandan Özil dün başkan 'un ağabeyi 'u ölüm yıldönümünde andı. Sosyal medyadan, "Bir gün beni formasıyla görmeyi çok istediğini söylemişti. Ruhu şad olsun" ifadelerini kullandı.

'PROSEDÜR ZOR'
Teknik Direktörü , Mesut transferinin neden hala resmi olarak açıklanmadığı sorusuna, "Karantina süreçleri sebebiyle transferlerde son adımı atmak eskisine göre daha uzun. Çünkü çok fazla kısıtlama var. Her şey çözüldüğünde resmi açıklama yapılır" yanıtını verdi.

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