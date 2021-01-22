Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Kayserispor maçına hazırlanıyor!

maçına hazırlanıyor!

'in 20. haftasında ile berabere kalan , pazartesi günü oynanacak maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2021 Cuma 13:55
Fenerbahçe Kayserispor maçına hazırlanıyor!

'in 21. haftasında 25 Ocak Pazartesi günü Hes Kablo 'u ağırlayacak , hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dünkü maçına ilk 11'de başlayan oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi. Diğer futbolcuların ise sahada çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Sakatlığını atlatan takımla çalışmalara başlarken, ve 'ün kendilerine verilen bireysel program dahilinde hazırlıklarını sürdürdüğü aktarıldı.

Sarı-lacivertlilerde dün oynanan maçta sakatlanarak oyun alanını terk eden 'ın çekilen MR'ında Grade 2A yırtık tespit edildiği, oyuncunun tedavisine başlandığı kaydedildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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