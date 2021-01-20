Haberler Fenerbahçe Nabil Dirar Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile prensipte anlaştı

ile prensipte anlaştı

Son dakika haberine göre 'de sezon başından bu yana kadro dışı olan Faslı futbolcu , ile prensip anlaşmasına vardı. Sarı-lacivertli kulüple bonservis konusunda anlaşılırsa, tecrübeli ismin 2.5 yıllık imza atacağı ifade edildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2021 Çarşamba 12:35
Nabil Dirar Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile prensipte anlaştı

ekiplerinden , devre arası transfer döneminde kadrosuna yeni oyuncular katarak şampiyonluğun en büyük adayı olma yolunda ilerlerken, bazı oyuncuları ile de yollarını ayırıyor.

Sezon başından bu yana kadroda yer alamayan Faslı oyuncu bugün sarı-lacivertli yöneticiler ile görüşme yapacak. Teknik direktör 'un kadroda düşünmediği 34 yaşındaki oyuncu, ile prensip anlaşmasına vardı. Dirar, Fenerbahçeli yöneticiler ile yapacağı görüşme sonrasında bonservisini alırsa Erzurumspor ile 2.5 yıllık anlaşmaya imza atacak.

Tecrübeli futbolcu bonservisini alamaması durumunda ise sezon sonuna kadar Erzurumspor'da kiralık olarak görev alacak.

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