Thiam’dan 4 maçta 3 gol

Son haftalarda teknik direktör Erol Bulut'un vazgeçilmezleri arasına giren Mame Thiam, dün akşamı da boş geçmedi.
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 18 Ocak 2021 Pazartesi 23:16Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2021 Salı 06:50
Son haftalarda teknik direktör Erol Bulut'un vazgeçilmezleri arasına giren Mame Thiam, dün akşamı da boş geçmedi. Son 4 maçında 3 kez rakip fileleri havalandıran Senegalli futbolcu, Fenerbahçe'nin dün akşam ilk golünü atan isimdi. 73 dakika sahada kalan yıldız futbolcu, yerini Papiss Cisse'ye bıraktı.
5 MAÇTA 15 GOL
Süper Lig'de 5'te 5 ile yoluna devam eden Fenerbahçe, rakip kaleleri gol yağmuruna tuttu. Bu karşılaşmalarda 15 kez rakip fileleri havalandıran sarı-lacivertliler, maç başına 3 gol ortalaması yakaladı.