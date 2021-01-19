Pelkas bu kez suskundu

Özellikle deplasmanlarda hücuma katkısıyla öne çıkan Dimitrios Pelkas, Ankaragücü karşısında suskun kaldı.
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 18 Ocak 2021 Pazartesi 23:11Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2021 Salı 06:50
Özellikle deplasmanlarda hücuma katkısıyla öne çıkan Dimitrios Pelkas, Ankaragücü karşısında suskun kaldı. Yarım voleyle kaleyi düşündüğü bir pozisyonda gole çok yaklaşan Yunan yıldız, önceki 4 maçta olduğu gibi yine 10 numara pozisyonunda sahadaydı. 26 yaşındaki oyuncu, 16 ikili mücadelenin ise 13'ünü kaybetti.