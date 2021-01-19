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Fenerbahçe'den 4 değişiklik

, ligde son oynadıkları maçına göre ilk 11'de 3'ü zorunlu 4 değişik yaptı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2021 Pazartesi 23:30 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2021 Salı 06:50
Fenerbahçe'den 4 değişiklik

, ligde son oynadıkları maçına göre ilk 11'de 3'ü zorunlu 4 değişik yaptı. Başarılı çalıştırıcı, kart cezalısı ve Yandaş ile sakatlanan Gümüş ve idman eksiği olan 'ın yerlerine , , ve Mbwana Samatta'ya şans verdi.

FERDİ KADRO DIŞI!

Sarı-lacivertliler sahaya 10 eksikle çıktı. Sakatlıkları olan Sinan, , , , , Sosa, Ademi ile Ömer Faruk'un yanı sıra cezalı durumdaki Mert Hakan ve Caner kadroda yer almadı. 11'de olması beklenen Ferdi'nin son anda sakatlanması üzerine kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

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