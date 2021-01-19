Fenerbahçe'den 4 değişiklik

Erol Bulut, ligde son oynadıkları Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına göre ilk 11'de 3'ü zorunlu 4 değişik yaptı. Başarılı çalıştırıcı, kart cezalısı Caner Erkin ve Mert Hakan Yandaş ile sakatlanan Sinan Gümüş ve idman eksiği olan Sadık Çiftpınar'ın yerlerine Serdar Aziz, Filip Novak, Enner Valencia ve Mbwana Samatta'ya şans verdi.

FERDİ KADRO DIŞI!

Sarı-lacivertliler sahaya 10 eksikle çıktı. Sakatlıkları olan Sinan, Perotti, Tolga, Gökhan, Ferdi, Sosa, Ademi ile Ömer Faruk'un yanı sıra cezalı durumdaki Mert Hakan ve Caner kadroda yer almadı. 11'de olması beklenen Ferdi'nin son anda sakatlanması üzerine kadrodan çıkarıldığı belirtildi.