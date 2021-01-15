Haberler Fenerbahçe Ünlü gazeteci duyurdu! Fenerbahçe Roma'dan onu istiyor ama...

Ünlü gazeteci duyurdu! 'dan onu istiyor ama...

Son dakika transfer haberleri... 'de ve 'nda yoluna devam eden Fenerbahçe, transfere de yoğun mesai harcıyor. Sarı-lacivertli kulüp, birçok farklı oyuncuyla görüşmelerini sürdürürken 'dan sürpriz bir iddia geldi. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2021 Cuma 09:14
Ünlü gazeteci duyurdu! Fenerbahçe Roma'dan onu istiyor ama...

'de son haftalarda aldığı üst üste galibiyetlere taraftarlarını sevindiren , aynı performansı transferde de sergilemek için düğmeye bastı.

Ünlü gazeteci duyurdu! Fenerbahçe Roma'dan onu istiyor ama...

Gündeminin büyük bir bölümünü Mesut Özil transferi işgal etse de sarı-lacivertliler farklı oyuncularla da görüşmelerini sürdürüyor.

Ünlü gazeteci duyurdu! Fenerbahçe Roma'dan onu istiyor ama...

ile ilgili son iddia ise 'dan geldi. İşte La Gazzetta dello Sport muhabiri Nico Schira'nın o paylaşımı...

Ünlü gazeteci duyurdu! Fenerbahçe Roma'dan onu istiyor ama...

Ünlü gazeteci, sosyal medya hesabından 'nin, forması giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Diawara ile ilgilendiğini duyurdu.

Ünlü gazeteci duyurdu! Fenerbahçe Roma'dan onu istiyor ama...

Sarı-lacivertli kulüple birlikte, Hellas Verona'nın da oyuncu için 'ya talepte bulunduğunu açıklayan Schira, Amadou Diawara'nın ise Roma'da kalmak istediğini yazdı.

Ünlü gazeteci duyurdu! Fenerbahçe Roma'dan onu istiyor ama...

Bu sezon gerek corona virüsü gerekse takım arkadaşı Gonzalo Villar'ın başarılı performansı nedeniyle gözden düşen Diawara, 8 maçta görev alabildi.

Ünlü gazeteci duyurdu! Fenerbahçe Roma'dan onu istiyor ama...

1997 doğumlu Gineli defansif orta saha oyuncusunun kulübü ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

Ünlü gazeteci duyurdu! Fenerbahçe Roma'dan onu istiyor ama...

İşte Schira'nın o paylaşımı...

SON DAKİKA