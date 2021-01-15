Ünlü gazeteci duyurdu! Fenerbahçe Roma'dan onu istiyor ama...

Süper Lig'de son haftalarda aldığı üst üste galibiyetlere taraftarlarını sevindiren Fenerbahçe, aynı performansı transferde de sergilemek için düğmeye bastı.
Süper Lig'de son haftalarda aldığı üst üste galibiyetlere taraftarlarını sevindiren Fenerbahçe, aynı performansı transferde de sergilemek için düğmeye bastı.
Gündeminin büyük bir bölümünü Mesut Özil transferi işgal etse de sarı-lacivertliler farklı oyuncularla da görüşmelerini sürdürüyor.
Fenerbahçe ile ilgili son iddia ise İtalya'dan geldi. İşte La Gazzetta dello Sport muhabiri Nico Schira'nın o paylaşımı...
Ünlü gazeteci, sosyal medya hesabından Fenerbahçe'nin, Roma forması giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Diawara ile ilgilendiğini duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüple birlikte, Hellas Verona'nın da oyuncu için Roma'ya talepte bulunduğunu açıklayan Schira, Amadou Diawara'nın ise Roma'da kalmak istediğini yazdı.
Bu sezon gerek corona virüsü gerekse takım arkadaşı Gonzalo Villar'ın başarılı performansı nedeniyle gözden düşen Diawara, 8 maçta görev alabildi.
1997 doğumlu Gineli defansif orta saha oyuncusunun kulübü ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.
İşte Schira'nın o paylaşımı...