Ünlü gazeteci duyurdu! Fenerbahçe Roma'dan onu istiyor ama...

Süper Lig'de son haftalarda aldığı üst üste galibiyetlere taraftarlarını sevindiren Fenerbahçe, aynı performansı transferde de sergilemek için düğmeye bastı.

Gündeminin büyük bir bölümünü Mesut Özil transferi işgal etse de sarı-lacivertliler farklı oyuncularla da görüşmelerini sürdürüyor.