Fenerbahçe yüzyılın bombasını patlatıyor! Mesut Özil imzaya kaldı

Fenerbahçe uzun süredir gündeminde yer alan Mesut Özil'in transferinde mutlu sona yaklaştı. Başkan Ali Koç'un 'Gerçekleşmesi zor bir rüya' dediği 32 yaşındaki oyuncu ile 3.5 yıllık anlaşma sağlandığı belirtiliyor.





MLS ekibi DC United'den de teklif alan Mesut'un tercihini sarı-lacivertli kulüpten yana kullandığı ifade edildi. Özil'in ligin ikinci yarısındaki maaşının büyük kısmını Arsenal ödeyecek. Yeni sezonla birlikte ise Fenerbahçe'den yıllık 5 milyon euro kazanacağı öğrenildi.





ADA'YA ÇIKARMA

32 yaşındaki yıldız ayrıca 2.5 milyon euro imza parası alacak. Başkan Ali Koç'un transferi sonuçlandırmak için bugün İngiltere'ye gideceği kaydedildi. Fenerbahçe'nin yeni forma sponsoru olması beklenen Puma'nın da Mesut Özil'in transferinde sponsor olacağı iddia ediliyor.





Fenerbahçeliliği ile tanınan Mesut son olarak, "Annem, Türkiye'de de oynamamı istiyor. Onun bu isteğini bir gün mutlaka gerçekleştireceğim. Büyük ihtimalle bu Fenerbahçe forması altında olacak" diye konuşmuştu.





EN KISA SÜREDE TAMAMLAYACAĞIZ

Mesut Özil'in temsilcisi Dr. Erkut Söğüt, "Mesut'un Arsenal ile süren sözleşmesi var. Ocak ayı ile birlikte ortada hukuki bir durum kalmadığı için temsilcisi olarak Mesut'a ilgi gösteren kulüplerle görüşmelere başlamıştık. Unutmamak gerekir ki Arsenal ile de şartlar konuşulması gerekiyor. Mesut'un geleceğiyle ilgili hem ağabeyi, hem ailesiyle konuşarak süreci en kısa zamanda tamamlayacağız" dedi.





MUHTEŞEM KARİYER

Almanya ile Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan 32 yaşındaki Mesut Özil, İngiltere'de Arsenal ile 4 lig kupası, 2 Süper Kupa; İspanya'da Real Madrid ile 1 lig şampiyonluğu, 1 de Süper Kupa kazandı. Özil, Almanya'da Werder Bremen ile de bir lig kupası sevinci yaşadı.





ERDOĞAN'A KOMŞU OLACAK

Özil, Fenerbahçe'ye transfer olması halinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a komşu olacak. Tecrübeli oyuncunun, eşi Amine Gülşe ile İstanbul Kısıklı'da büyük bir arazide yaptırdığı villada cimnastik salonu ve tenis kortu da bulunuyor.

