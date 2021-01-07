Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe yüzyılın bombasını patlatıyor! Mesut Özil imzaya kaldı

yüzyılın bombasını patlatıyor! imzaya kaldı

, büyük aşkı ile prensipte anlaştı. Kontrat 3.5 yıllık olacak. İlk 6 aylık ücretin büyük kısmını karşılayacak. transfere sponsor olacak. İşte detaylar ve yıldız futbolcunun menajerinden sözleri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2021 Çarşamba 22:32 Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2021 Perşembe 06:50
Fenerbahçe yüzyılın bombasını patlatıyor! Mesut Özil imzaya kaldı

uzun süredir gündeminde yer alan 'in transferinde mutlu sona yaklaştı. Başkan Ali Koç'un 'Gerçekleşmesi zor bir rüya' dediği 32 yaşındaki oyuncu ile 3.5 yıllık anlaşma sağlandığı belirtiliyor.

Fenerbahçe yüzyılın bombasını patlatıyor! Mesut Özil imzaya kaldı

MLS ekibi DC United'den de teklif alan Mesut'un tercihini sarı-lacivertli kulüpten yana kullandığı ifade edildi. Özil'in ligin ikinci yarısındaki maaşının büyük kısmını ödeyecek. Yeni sezonla birlikte ise 'den yıllık 5 milyon euro kazanacağı öğrenildi.

Fenerbahçe yüzyılın bombasını patlatıyor! Mesut Özil imzaya kaldı

ADA'YA ÇIKARMA
32 yaşındaki yıldız ayrıca 2.5 milyon euro imza parası alacak. Başkan Ali Koç'un transferi sonuçlandırmak için bugün İngiltere'ye gideceği kaydedildi. 'nin yeni forma sponsoru olması beklenen 'nın da 'in transferinde sponsor olacağı iddia ediliyor.

Fenerbahçe yüzyılın bombasını patlatıyor! Mesut Özil imzaya kaldı

Fenerbahçeliliği ile tanınan Mesut son olarak, "Annem, Türkiye'de de oynamamı istiyor. Onun bu isteğini bir gün mutlaka gerçekleştireceğim. Büyük ihtimalle bu forması altında olacak" diye konuşmuştu.

Fenerbahçe yüzyılın bombasını patlatıyor! Mesut Özil imzaya kaldı

EN KISA SÜREDE TAMAMLAYACAĞIZ
Mesut Özil'in temsilcisi Dr. Erkut Söğüt, "Mesut'un ile süren sözleşmesi var. Ocak ayı ile birlikte ortada hukuki bir durum kalmadığı için temsilcisi olarak Mesut'a ilgi gösteren kulüplerle görüşmelere başlamıştık. Unutmamak gerekir ki Arsenal ile de şartlar konuşulması gerekiyor. Mesut'un geleceğiyle ilgili hem ağabeyi, hem ailesiyle konuşarak süreci en kısa zamanda tamamlayacağız" dedi.

Fenerbahçe yüzyılın bombasını patlatıyor! Mesut Özil imzaya kaldı

MUHTEŞEM KARİYER
Almanya ile Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan 32 yaşındaki , İngiltere'de ile 4 lig kupası, 2 Süper Kupa; İspanya'da Real Madrid ile 1 lig şampiyonluğu, 1 de Süper Kupa kazandı. Özil, Almanya'da Werder Bremen ile de bir lig kupası sevinci yaşadı.

Fenerbahçe yüzyılın bombasını patlatıyor! Mesut Özil imzaya kaldı

ERDOĞAN'A KOMŞU OLACAK
Özil, 'ye olması halinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a komşu olacak. Tecrübeli oyuncunun, eşi Amine Gülşe ile İstanbul Kısıklı'da büyük bir arazide yaptırdığı villada cimnastik salonu ve tenis kortu da bulunuyor.

Fenerbahçe yüzyılın bombasını patlatıyor! Mesut Özil imzaya kaldı

DÜNYANIN EN İYİSİ
İngiliz basını da 'in anlaşmasını manşetlerine taşıdı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi Twitter hesabı ise Özil'in yaptığı asistlerin videosunu paylaşırken, Mourinho'nun "Mesut Özil, dünyanın en iyi 10 numarası" sözlerine yer verdi.

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