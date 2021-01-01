Haberler Fenerbahçe Diego Costa'nın transfer rotası belli oldu! Ya Fenerbahçe ya Galatasaray

'nın rotası belli oldu! Ya ya

Costa, La Liga’dan bir takıma veya Chelsea’ye giderse 15 milyon Euro ödeyecek. Menajeri de bu yüzden Fener ve G.Saray ile temasa geçip oyuncusunu önerdi. İşte yaşanalar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2020 Perşembe 23:24
Diego Costa'nın transfer rotası belli oldu! Ya Fenerbahçe ya Galatasaray

Atletico Madrid ile sözleşmesini fesheden 'nın ismi bir süredir ve ile anılıyor.

İspanyol yıldızın transferi konusunda flaş bir ayrıntı ortaya çıktı. Atletico'nun Costa ile yolları ayırırken sözleşmeye tazminat maddesi koyduğu öğrenildi.

Alınan bilgilere göre 32 yaşındaki forvet eğer bir İspanyol kulübüne giderse 15 milyon Euro tazminat ödemek zorunda kalacak. Bu nedenle Costa'ya La Liga yolu kapanmış durumda.

Aynı şekilde yıldız futbolcu A.Madrid'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Chelsea'ye gitmesi halinde de tazminat ödeyecek. Bu nedenle İspanyol yıldızın rotası Türkiye'ye döndü.

Diego Costa'nın menajerinin hem yüksek maaş beklentisi hem de tazminat tehlikesi olmadığı için Galatasaray ve Fenerbahçe ile temasa geçip bizzat teklifte bulunduğu öğrenildi. (Takvim)

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