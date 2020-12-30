Diriliş Mert Hakan Yandaş!

Yaz transfer döneminin en çok konuşulan ismi Mert Hakan Yandaş'tı... Galatasaray'ın sözünü tutmadığı gerekçesiyle kendisine daha az para veren Fenerbahçe'yi tercih eden MHY, o dönemin tartışma konusuydu. Sarı-lacivertlilerdeki ilk günlerinde eleştirilen 26 yaşındaki oyuncu, hiç pes etmedi, forma için idmanlarda savaştı. Sürekli olumlu mesajlar veren yıldız futbolcu, Fenerbahçe'nin son dönemde sahadaki yeni isyankarı oldu.

Mücadelesi, hırsı ve arkadaşlarını motive etmek için çabasıyla ön plana çıkan Mert, son haftalarda takıma katkısıyla da Kanarya'nın son gözdeleri arasına girdi. Başakşehir maçında attığı gol sonrası Erol Bulut'a koşan MHY, hocasıyla arasının açık olduğu iddialarına da en güzel cevabı vermiş oldu.