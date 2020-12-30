Haberler Fenerbahçe Diriliş Mert Hakan Yandaş!

Diriliş !

F.Bahçe’ye gelişi olay oldu, eleştirildi ama pes etmedi. Sahadaki isyankar mücadelesiyle ve sözleriyle takımını kenetleyen isimdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2020 Salı 21:10 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2020 Çarşamba 06:50
Diriliş Mert Hakan Yandaş!

Yaz transfer döneminin en çok konuşulan ismi 'tı... 'ın sözünü tutmadığı gerekçesiyle kendisine daha az para veren 'yi tercih eden MHY, o dönemin tartışma konusuydu. Sarı-lacivertlilerdeki ilk günlerinde eleştirilen 26 yaşındaki oyuncu, hiç pes etmedi, forma için idmanlarda savaştı. Sürekli olumlu mesajlar veren yıldız futbolcu, Fenerbahçe'nin son dönemde sahadaki yeni isyankarı oldu.

Mücadelesi, hırsı ve arkadaşlarını motive etmek için çabasıyla ön plana çıkan Mert, son haftalarda takıma katkısıyla da Kanarya'nın son gözdeleri arasına girdi. Başakşehir maçında attığı gol sonrası Erol Bulut'a koşan MHY, hocasıyla arasının açık olduğu iddialarına da en güzel cevabı vermiş oldu.

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