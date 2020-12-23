Fenerbahçe Başakşehir: 4-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe sahasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi.

Ülker Stadyumu'nda oynanan ve Bahattin Şimşek'in yönettiği karşılaşma sarı-lacivertlilerin 4-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Zorlu karşılaşmada perde 6. dakikada Mamut Tekdemir'in attığı golle başladı.

Sarı-lacivertliler 45+2. dakikada Nazım Sangare, 60. dakika Marcel Tisserand ve 84. dakikada Luiz Gustavo ve 89. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın golleriyle rakibini mağlup etti ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

2 MAÇ SONRA KAZANDI

Lig'in 12. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'a 3-0, 13. haftada da deplasmanda Gaziantep FK'ya 3-1'lik skorla boyun eğen Fenerbahçe bu karşılaşma ile mağlubiyet serisine son verdi.

Kanarya bu galibiyet ile puanını 26'ya çıkardı, Başakşehir ise 15 puanda kaldı.

BAŞAKŞEHİR'DE 3 KIRMIZI

Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçında oldukça gergin anlar da yaşandı. Turuncu lacivertlilerde teknik direktör Okan Buruk, kırmızı kart görerek saha kenarına gönderilirken, Rafael ile İrfan Can da kırmızı kart gördü ve Başakşehir 9 kişi mücadele etti..

KEMAL ADEMI İLK KEZ 11'DE

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı hücum oyuncusu Kemal Ademi, sarı-lacivertli forma ile ilk kez resmi bir maçta ilk 11'de yer aldı.

Sarı-lacivertli takımın İsviçre ekibi Basel'den kadrosuna kattığı Ademi, Süper Lig'de 5, Ziraat Türkiye Kupası'nda da bir maçta sonradan oyuna girmişti.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'DE 6 DEĞİŞİKLİK

Süper Lig'de geçen haftayı bay geçen ve ligdeki son maçını Gaziantep FK ile oynayan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, o mücadelenin 11'ine göre 5 değişikliğe gitti.

Buruk; Mert Günok, Carlos Ponck, Mehmet Topal, Okechukwu Azubuike, Fredrik Gulbrandsen ve Demba Ba'nın yerine Volkan Babacan, Martin Skrtel, Alexandru Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir ve Danijel Aleksic'i ilk 11'de sahaya sürdü.

Turuncu-lacivertli ekipte, sakatlığı sona eren Edin Visca ise yedekler arasında yer aldı.

ÖZKAN SÜMER ANISINA SAYGI DURUŞU

Türk futbolunun ve Trabzonspor'un unutulmaz ismi Özkan Sümer anısına saygı duruşunda bulunuldu.

Bir dönem A Milli Takım'ı da çalıştıran Trabzonspor Kulübünün eski başkan ve teknik direktörlerinden Özkan Sümer'in vefatı nedeniyle müsabaka öncesinde saygı duruşu gerçekleştirildi.