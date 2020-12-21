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Hasar büyük

sınavı öncesi eksiklere cezalı Pelkas da eklendi. Oyuncular arasında gerginlik ekranlara yansıdı. ’de işler tam bir arapsaçı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2020 Pazar 23:15 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2020 Pazartesi 06:50
Hasar büyük

yenilgisinin ardından 'te de hüsran yaşayan 'de hasar çok büyük oldu. Sakatlıkları nedeni ile birkaç maçta daha forma giyemeyecek olan Lemos, Samatta, , ve Perotti'ye cezalı duruma düşen Pelkas da eklendi. Sarı-lacivertliler, 14. haftada sınavında çarşamba günü oynanacak maçına bu 6 oyuncusundan yoksun çıkacak.

Eksikler teknik heyetin canını sıkarken, futbolcular arasında gerginlikler de önceki gün ekranlara yansıdı. Mert Hakan Yandaş, takım arkadaşı Ferdi'yi hocasına şikayet etti, "Valli böyle olmaz hocam" dedi. ile , kaleci Oytun'a yediği gollerden sonra sert tepkiler gösterdi.

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