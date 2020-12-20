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Çöküş

İç sahada en fazla puan kaybeden takımlardan , deplasmanda ilk firesini verdi. Futbolcular tel tel döküldü, ’te hüsran yaşandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2020 Cumartesi 23:09 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2020 Pazar 06:50
Çöküş

Şampiyonluk iddiasıyla sezona başlayan F.Bahçe, Malatya'dan sonra G.Antep'e de boyun eğdi. Geçtiğimiz hafta 'de 3-0'lık yenilgi alan sarı-lacivertliler, deplasmanında da 3 yedi. Yıllarca rakiplerine kabusu yaşattığı Kadıköy'de büyüsü bozulan Kanarya'nın, dış sahadaki yenilmezlik serisi de dün akşam son buldu. Erol Bulut'un öğrencileri, hüsran yaşattı.

6 MAÇ 4 YENİLGİ
, başlangıç düdüğünden itibaren daha çok topla oynayan taraf olmasına rağmen pozisyonlara girmekte zorlandı. Ev sahibi, yakaladığı fırsatları gole çevirirken, F.Bahçeli futbolcular tel tel döküldü. Sarı-lacivertliler, ligdeki son 6 maçında 4. mağlubiyetiyle zirve yarışında da ağır yara aldı. 7. dış saha maçında ilk yenilgisini alan Fenerbahçe'nin 5 galibiyet, 1 beraberliği bulunuyor.

SAKAR KARDEŞLER
Fenerbahçe'de bu sezon aleyhine çalınan penaltıların faturası ağır oldu. Geçtiğimiz hafta oynanan maçından sonra dün de Gaziantep'te penaltı yaptıran Marcel Tisserand, hedefteki adamlar arasına girerken, sarı-lacivertlilerin stoperleri Avrupa'da zirveye çıktı. Avrupa'nın 5 büyük liginde en fazla penaltı yaptıran stoperler Fenerbahçe'den çıktı. Tisserand, ve Mauricio Lemos, sezon başından bu yana 2'şer kez penaltıya sebebiyet verdi.

PROTESTO VE SANSÜR!
Süper ve 1. Lig'deki diğer maçlarda olduğu gibi Gaziantep'te de vardı. Gaziantep ve Fenerbahçeli oyuncular, başlangıç düdüğünün ardından 1 dakika boyunca yayıncı kuruluş, yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle hareketsiz durdu. Protesto sırasında beIN Sports ise önceki maçlarda olduğu gibi iki takımın kadrolarını ekrana getirdi.


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