Şampiyonluk iddiasıyla sezona başlayan F.Bahçe, Malatya'dan sonra G.Antep'e de boyun eğdi. Geçtiğimiz hafta Kadıköy'de 3-0'lık yenilgi alan sarı-lacivertliler, Gaziantep deplasmanında da 3 yedi. Yıllarca rakiplerine kabusu yaşattığı Kadıköy'de büyüsü bozulan Kanarya'nın, dış sahadaki yenilmezlik serisi de dün akşam son buldu. Erol Bulut'un öğrencileri, hüsran yaşattı.



6 MAÇ 4 YENİLGİ

Fenerbahçe, başlangıç düdüğünden itibaren daha çok topla oynayan taraf olmasına rağmen pozisyonlara girmekte zorlandı. Ev sahibi, yakaladığı fırsatları gole çevirirken, F.Bahçeli futbolcular tel tel döküldü. Sarı-lacivertliler, ligdeki son 6 maçında 4. mağlubiyetiyle zirve yarışında da ağır yara aldı. 7. dış saha maçında ilk yenilgisini alan Fenerbahçe'nin 5 galibiyet, 1 beraberliği bulunuyor.



SAKAR KARDEŞLER

Fenerbahçe'de bu sezon aleyhine çalınan penaltıların faturası ağır oldu. Geçtiğimiz hafta oynanan Yeni Malatyaspor maçından sonra dün de Gaziantep'te penaltı yaptıran Marcel Tisserand, hedefteki adamlar arasına girerken, sarı-lacivertlilerin stoperleri Avrupa'da zirveye çıktı. Avrupa'nın 5 büyük liginde en fazla penaltı yaptıran stoperler Fenerbahçe'den çıktı. Tisserand, Serdar Aziz ve Mauricio Lemos, sezon başından bu yana 2'şer kez penaltıya sebebiyet verdi.



PROTESTO VE SANSÜR!

Süper ve 1. Lig'deki diğer maçlarda olduğu gibi Gaziantep'te de protesto vardı. Gaziantep ve Fenerbahçeli oyuncular, başlangıç düdüğünün ardından 1 dakika boyunca yayıncı kuruluş, yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle hareketsiz durdu. Protesto sırasında beIN Sports ise önceki maçlarda olduğu gibi iki takımın kadrolarını ekrana getirdi.



