Fenerbahçe'ye o isimden kötü haber! Yine sakatlandı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Karacabey Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Karacabey Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 11.30'da başladı. Isınma ve çabukluk hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Bu arada sarı-lacivertli ekipte Kemal Ademi takımla birlikte çalışırken, Diego Perotti ve Enner Valencia çalışmalarını salonda sürdürdü.
Mauricio Lemos ve Mbwana Samatta'nın ise tedavilerine devam edildi.
Öte yandan Fenerbahçe, sakatlık şokuyla sarsıldı. Tolga Ciğerci'nin çekilen mR'ında sağ üst arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edildi
Henüz 2 hafta önce sakatlıktan dönen oyuncunun tedavisine başlandığı aktarıldı.