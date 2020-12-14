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'ye o isimden kötü haber! Yine sakatlandı

Son dakika haberleri... 'nda Karacabey Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, sakatlık şokuyla sarsıldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2020 Pazartesi 15:18
Fenerbahçe'ye o isimden kötü haber! Yine sakatlandı

, 5. turunda Karacabey Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe'ye o isimden kötü haber! Yine sakatlandı

Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 11.30'da başladı. Isınma ve çabukluk hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe'ye o isimden kötü haber! Yine sakatlandı

Bu arada sarı-lacivertli ekipte Kemal Ademi takımla birlikte çalışırken, Diego Perotti ve Enner Valencia çalışmalarını salonda sürdürdü.

Fenerbahçe'ye o isimden kötü haber! Yine sakatlandı

Mauricio Lemos ve Mbwana Samatta'nın ise tedavilerine devam edildi.

Fenerbahçe'ye o isimden kötü haber! Yine sakatlandı

Öte yandan , sakatlık şokuyla sarsıldı. Tolga Ciğerci'nin çekilen mR'ında sağ üst arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edildi

Fenerbahçe'ye o isimden kötü haber! Yine sakatlandı

Henüz 2 hafta önce sakatlıktan dönen oyuncunun tedavisine başlandığı aktarıldı.

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