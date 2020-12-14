Fenerbahçe'ye o isimden kötü haber! Yine sakatlandı

Fenerbahçe , Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Karacabey Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 11.30'da başladı. Isınma ve çabukluk hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Bu arada sarı-lacivertli ekipte Kemal Ademi takımla birlikte çalışırken, Diego Perotti ve Enner Valencia çalışmalarını salonda sürdürdü.