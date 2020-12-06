Haberler Fenerbahçe Erol Bulut'tan Mert Hakan Yandaş ile özel görüşme: Hücum liderimsin!

'tan ile özel görüşme: Hücum liderimsin!

’nin hocası, oyuncusundan Gençlerbirliği maçındaki gibi bir performans isterken, Gustavo’nun yokluğunda takım savunmasına yardım etmesini de talep etti

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2020 Pazar 00:32
Erol Bulut'tan Mert Hakan Yandaş ile özel görüşme: Hücum liderimsin!

Teknik Direktörü , Denizlispor deplasmanında, Beşiktaş yenilgisinin yaralarını sarmak istiyor ve işi sıkı tutuyor.

Erol Bulut'tan Mert Hakan Yandaş ile özel görüşme: Hücum liderimsin!

45 yaşındaki hoca, bu zorlu maçta en çok 'a güveniyor. Oyuncusuyla özel bir görüşme yapan Bulut, "Hücumdaki liderim sensin" derken, Gençlerbirliği maçındaki gibi bir performans beklediğinin altını çizdi.

Erol Bulut'tan Mert Hakan Yandaş ile özel görüşme: Hücum liderimsin!

Gustavo'nun yokluğunda takım savunmasına yardım etmesi konusunda da talepte bulundu.

Erol Bulut'tan Mert Hakan Yandaş ile özel görüşme: Hücum liderimsin!

İLK 11 MAÇINDA GOLÜNÜ ATMIŞTI
F.Bahçe'ye yılın transferi olarak gelen Mert Hakan, yaşadığı sakatlık dolayısıyla bu sezon sadece bir maçta ilk 11'de görev yapabildi o da G.Birliği deplasmanı oldu.

Erol Bulut'tan Mert Hakan Yandaş ile özel görüşme: Hücum liderimsin!

26 yaşındaki oyuncunun 10 numara pozisyonunda forma giydiği karşılaşma, sarılacivertlilerin en iyi istatistiklere ulaştığı mücadeleydi. Yandaş da o maçta ilk golünü atmıştı.

Erol Bulut'tan Mert Hakan Yandaş ile özel görüşme: Hücum liderimsin!

Mert Hakan, G.Birliği maçında 39 kez topla buluşmuş, attığı tek şutta ağları havalandırmıştı. (Sabah)

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