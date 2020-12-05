Fenerbahçe, golcüsü Vedat Muriqi'yi sezon başında 17.5 milyon euro bonservis bedeli ve bonuslar karşılığında Lazio'ya satarak hem kasasını rahatlatmış hem de transfer için kaynak yaratmıştı.

Ajansspor'un derlediği habere göre; Muriqi, geçen sezonun ilk 10 haftasında tek başına 5 gol atarken, Kanarya'nın 6 yeni forvet oyuncusunun toplamı ancak bu sayıya ulaşabildi.

Özellikle santrfor olarak alınan Samatta'nın yanı sıra geçen sezonun gol kralı Cisse'nin Muriqi'yi unutturması bekleniyordu. Ancak her iki forvet, Süper Lig'in ilk 10 haftasında toplam 4 gol atabildi.