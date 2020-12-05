Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin 6 transferi 1 Muriqi etmedi! Dikkat çeken istatistik

'nin 6 transferi 1 Muriqi etmedi! Dikkat çeken istatistik

'nin sezon başında büyük umutlarla ettiği 6 hücum oyuncusu , , , Enner , ve , ligin ilk 10 haftasında beklenen katkıyı yapamadı. 6 futbolcunun toplam gol sayısı, Lazio'ya transfer olan 'nin geçen sezon aynı dönemde kaydettiği gol sayısına ancak ulaşabildi. İşte dikkat çeken o istatistik...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2020 Cumartesi 12:11 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2020 Cumartesi 12:55
Fenerbahçe'nin 6 transferi bir Muriqi etmedi! Dikkat çeken istatistik

, golcüsü 'yi sezon başında 17.5 milyon euro bonservis bedeli ve bonuslar karşılığında Lazio'ya satarak hem kasasını rahatlatmış hem de için kaynak yaratmıştı.

Fenerbahçe'nin 6 transferi bir Muriqi etmedi! Dikkat çeken istatistik

Kosovalı forvetin yerine forvet hattında görev yapabilen , , , Enner , ve 'ü kadrosuna katan sarı-lacivertliler, bu 6 isimden şu ana kadar beklediği performansı alamadı.

Fenerbahçe'nin 6 transferi bir Muriqi etmedi! Dikkat çeken istatistik

Ajansspor'un derlediği habere göre; Muriqi, geçen sezonun ilk 10 haftasında tek başına 5 gol atarken, Kanarya'nın 6 yeni forvet oyuncusunun toplamı ancak bu sayıya ulaşabildi.

Fenerbahçe'nin 6 transferi bir Muriqi etmedi! Dikkat çeken istatistik

SAMATTA İLK MAÇ SONRASI KAYBOLDU!
Takıma gol yollarında katkı sağlayabilmeleri adına edilen isimlerden 2, 2, Enner 1 gol kaydederken; , ve ise siftah yapamadı. Attığı 2 golü ilk maçında kaydeden Samatta, daha sonraki haftalarda büyük hayal kırıklığı yarattı.

Fenerbahçe'nin 6 transferi bir Muriqi etmedi! Dikkat çeken istatistik

Özellikle santrfor olarak alınan Samatta'nın yanı sıra geçen sezonun gol kralı Cisse'nin Muriqi'yi unutturması bekleniyordu. Ancak her iki forvet, 'in ilk 10 haftasında toplam 4 gol atabildi.

Fenerbahçe'nin 6 transferi bir Muriqi etmedi! Dikkat çeken istatistik

Fenerbahçe forvet hattının 10 haftalık karnesi:

Samatta: 7 maç - 2 gol - 427 dakika.
Cisse: 7 maç - 2 gol - 248 dakika.
: 8 maç - 1 gol- 600 dakika.
Thiam: 6 maç - 0 gol- 283 dakika.
: 5 maç - 0 gol -130 dakika.
: 4 maç - 0 gol - 67 dakika.

BİZE ULAŞIN