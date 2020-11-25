Emre Bol'dan flaş Ömer Faruk Beyaz ve Ferdi Kadıoğlu yorumu!

Ömer Faruk Beyaz'la ilgili inanılmaz kafam karışık. Milli takımdaki hocalarıyla konuşuyorum, hepsi ağız birliği etmişçesine, "Bu Ömer Faruk her takımda oynar. Neredeyse hiç eksiği yok" diyorlar.

Ama benim dün gece ilk yarıda izlediğim Ömer Faruk sanki hocaların bahsettiği oyuncu değil! Fenerbahçe yönetiminin, teknik heyetinin onun üzerine titrediğini biliyorum.

Geçenlerde Schalke-04 ile anlaştığını duydum dedim, sosyal medyada yemediğim küfür kalmadı. Bu zamana kadar hala sözleşme uzatmamasının asıl nedeni budur. Hem Ali Koç'un hem de Emre Belözoğlu'nun bütün iyi niyetine rağmen...

Kariyeri gelecekte nasıl şekillenecek hep beraber göreceğiz. Umarım erken havaya girip, kaybolanlar kervanına katılmaz.

Sağ bekte oynayan Uğur Kaan'ı çok beğendim. Neredeyse hatasız oynadı. Yıllardır farklı genç isimleri konuşuyoruz. Ama Uğur Kaan'ı kimse es geçmesin.

Maçın yıldızı Fenerbahçe taraftarının üzerine titrediği Ferdi'ydi hiç şüphesiz... Onun en çok dikkat çeken özelliği gelişim göstermesi. Her oynadığı maçta bunu çok net bir şekilde görüyoruz.

Hem forvet arkası hem de kanatta oynayabilen joker futbolcuya evriliyor ki günümüz futbolunda bu çok önemli. Teknik direktörler transfer yaparken bir kaç bölgede oynayabilecek oyuncuları tercih ediyorlar.

Ferdi'ye dikkat edin; top sürerken bile çevre kontrolünü yapıyor. Kafasını kaldırarak oynadığı için pasları hep adrese teslim. Kolay kolay pas hatası yapmıyor.