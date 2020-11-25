Haberler Fenerbahçe Emre Bol'dan flaş Ömer Faruk Beyaz ve Ferdi Kadıoğlu yorumu!

Emre Bol'dan flaş Ömer ve yorumu!

4. Tur mücadelesinde sahasında Belediyespor'u konuk ederken, 90 dakika sonunda rakibini 4-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Karşılaşmayı değerlendiren Fotomaç Gazetesi yazarı Emre Bol, Ömer ve ile ilgili flaş ifadeler kullandı. İşte o yazı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2020 Çarşamba 08:56
Emre Bol'dan flaş Ömer Faruk Beyaz ve Ferdi Kadıoğlu yorumu!

Ömer 'la ilgili inanılmaz kafam karışık. Milli takımdaki hocalarıyla konuşuyorum, hepsi ağız birliği etmişçesine, "Bu her takımda oynar. Neredeyse hiç eksiği yok" diyorlar.

Usta yorumcudan flaş Ömer Faruk Beyaz ve Ferdi Kadıoğlu sözleri!

Ama benim dün gece ilk yarıda izlediğim sanki hocaların bahsettiği oyuncu değil! yönetiminin, teknik heyetinin onun üzerine titrediğini biliyorum.

Usta yorumcudan flaş Ömer Faruk Beyaz ve Ferdi Kadıoğlu sözleri!

Geçenlerde Schalke-04 ile anlaştığını duydum dedim, sosyal medyada yemediğim küfür kalmadı. Bu zamana kadar hala sözleşme uzatmamasının asıl nedeni budur. Hem 'un hem de Emre Belözoğlu'nun bütün iyi niyetine rağmen...

Usta yorumcudan flaş Ömer Faruk Beyaz ve Ferdi Kadıoğlu sözleri!

Kariyeri gelecekte nasıl şekillenecek hep beraber göreceğiz. Umarım erken havaya girip, kaybolanlar kervanına katılmaz.

Usta yorumcudan flaş Ömer Faruk Beyaz ve Ferdi Kadıoğlu sözleri!

Sağ bekte oynayan 'ı çok beğendim. Neredeyse hatasız oynadı. Yıllardır farklı genç isimleri konuşuyoruz. Ama Uğur Kaan'ı kimse es geçmesin.

Usta yorumcudan flaş Ömer Faruk Beyaz ve Ferdi Kadıoğlu sözleri!

Maçın yıldızı taraftarının üzerine titrediği Ferdi'ydi hiç şüphesiz... Onun en çok dikkat çeken özelliği gelişim göstermesi. Her oynadığı maçta bunu çok net bir şekilde görüyoruz.

Usta yorumcudan flaş Ömer Faruk Beyaz ve Ferdi Kadıoğlu sözleri!

Hem forvet arkası hem de kanatta oynayabilen joker futbolcuya evriliyor ki günümüz futbolunda bu çok önemli. Teknik direktörler yaparken bir kaç bölgede oynayabilecek oyuncuları tercih ediyorlar.

Usta yorumcudan flaş Ömer Faruk Beyaz ve Ferdi Kadıoğlu sözleri!

Ferdi'ye dikkat edin; top sürerken bile çevre kontrolünü yapıyor. Kafasını kaldırarak oynadığı için pasları hep adrese teslim. Kolay kolay pas hatası yapmıyor.

Usta yorumcudan flaş Ömer Faruk Beyaz ve Ferdi Kadıoğlu sözleri!

Pelkas'ın oyuna girişi takımın çehresini tamamen değiştirdi. Alıyor, veriyor, çabuk düşünüyor, topla az ama öz oynuyor. Böyle bir oyuncuyu kimse farketmeden eden yönetimi kutluyorum.

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