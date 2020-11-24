Ozan Tufan: Palace’a gidiyordum

Fenerbahçe'de bu sezon sergilediği performansla dikkat çeken Ozan Tufan, Goal Türkiye'ye konuştu. Transferiyle ilgili itiraflarda bulunan milli futbolcu, sezon başında Rus kulüplerinden ciddi teklifler aldığını açıkladı: "Her Türk oyuncunun kariyer planında Avrupa vardır ancak doğru zamanda gitmek önemli. Birkaç yıl önce Crystal Palace benimle çok ciddi ilgilendi. Uçak biletlerimize kadar gönderildi ancak tam gideceğimiz günün öncesinde Sako sakatlandı. Benim yerime Sörloth'u aldılar. Fenerbahçe'yle sözleşme yenilemeden önce de Leverkusen ile konuşmalar oldu. Buradaki plan beni tatmin edince kontrat yeniledim. Bu transfer döneminde de özellikle Rus kulüpleri ilgilendi. Ancak Fenerbahçe'de şu an çok mutluyum ve tek bir konuya kanalize olmuş durumdayız: Şampiyonluk."



"Hocamızın beni farklı rollerde kullanması hoşuma gidiyor. Nerede oynadığın değil, sana verilen görevi ne kadar tamamladığın önemli."



"Takım kazandıkça bizim performansımızın anlamı var. Arjantin Milli Takımı kaybettiğinde kimse Messi'yi konuşmaz."