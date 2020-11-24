Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Mbwana Samatta'ya transfer çağrısı!

Fenerbahçe 'de henüz kendisinden beklenenleri tam anlamıyla karşılayamayan golcü oyuncu Mbwana Samatta için Belçika 'dan " transfer çağrısı" geldi.

"FENERBAHÇE İLE ANLAŞMALARI LAZIM"

Belçika'da bir televizyon programında yorum yapan Joos, "Samatta, Club Brugge için ideal olur. Tam olarak Clement'in forveti, onu almayı gerçekten düşünebilirler ancak Fenerbahçe ile anlaşmaları lazım" dedi.