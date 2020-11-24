Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Mbwana Samatta'ya transfer çağrısı!

'den ayrılacak mı? 'ya çağrısı!

'nin yaz döneminde ekibi 'dan kadrosuna kattığı Mbawana Samatta için 'dan transfer çağrısı geldi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2020 Salı 20:31 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2020 Salı 20:32
Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Mbwana Samatta'ya transfer çağrısı!

'de henüz kendisinden beklenenleri tam anlamıyla karşılayamayan golcü oyuncu için 'dan " çağrısı" geldi.

Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Mbwana Samatta'ya transfer çağrısı!

Belçikalı gazeteci Filip Joos, gol yollarında sorunlar yaşayan ekibi Club Brugge'ün Tanzanyalı futbolcuyu etmesini önerdi.

Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Mbwana Samatta'ya transfer çağrısı!

"FENERBAHÇE İLE ANLAŞMALARI LAZIM"
'da bir televizyon programında yorum yapan Joos, "Samatta, Club Brugge için ideal olur. Tam olarak Clement'in forveti, onu almayı gerçekten düşünebilirler ancak ile anlaşmaları lazım" dedi.

Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Mbwana Samatta'ya transfer çağrısı!

BELÇİKA'DA GENK İLE PARLADI
2016-20 yılları arasında Genk'te oynayan Samatta, başarılı performansı sonrasında 10,5 milyon euro bedelle 'nın yolunu tutmuştu. 'de bu sezon 7 maçta 427 dakika süre alan 27 yaşındaki golcü, 2 kez ağları sarstı.

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