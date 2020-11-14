Fenerbahçe ve Galatasaray için o kulüpten açıklama! Transfer teklifi...

Mısır basınında yer alan bilgilere göre Fenerbahçe ve Galatasaray, Zamalek kulübünde forma giyen Mostafa Mohamed için resmi transfer teklifinde bulundu.

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Zamalek kulübüne yakın bir kaynak bu tekliflerle beraber Pyramids kulübünün de Zamalek'e Mohamed için 5 milyon euroluk teklif yaptığını aktardı.

TRANSFERİ NE DURUMDA?

Fenerbahçe ve Galatasaray ile beraber gelen diğer teklifleri de reddeden Zamalek kulübünün, Afrika Şampiyonlar Ligi'nin sona ermesine oyuncusunu satmak istemediği dile getirildi. Öte yadan Mohamed'in de kulübüne bu konuda onay verdiği aktarıldı.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Mohamed'in kendisini geliştirmek adına ilerleyen dönemlerde Mısır'dan ayrılmak istediği dile getirilirken, ülkesinden ayrılmasının ardından Avrupa'da boy göstermek niyetinde olduğu ve bu sebeple Fenerbahçe veya Galatasaray'dan birine gitmek istediğini yönetime söylediği yazıldı.