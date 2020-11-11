Haberler Fenerbahçe Mbwana Samatta'ya sakatlık şoku! İşte dönüş tarihi

'ya sakatlık şoku! İşte dönüş tarihi

Takım kampında bulunan ’nin yıldız ismi , sakatlığı nedeniyle ’daki Tunus maçında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2020 Salı 23:35 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2020 Çarşamba 06:50
Mbwana Samatta'ya sakatlık şoku! İşte dönüş tarihi

'dan kötü haber... Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde oynanacak maçlar için Tanzanya 'nın kampına davet edilen yıldız futbolcunun sakat olduğu belirtildi. 27 yaşındaki Tanzanya'nın 'da Tunus ile oynayacağı karşılaşmada oynatılmayacağı öğrenildi. bulunan ve dinlendirilecek olan yıldız futbolcunun 17 Kasım'da tekrar Tunus ile oynanacak maç öncesi durumuna bakılacağı ifade edildi. Tanzanya basını, Samatta'nın oynamayacak olmasının büyük eksiklik olacağını yazarken, tecrübeli futbolcunun en az 10 gün sahalardan uzak kalabileceğini iddia etti.

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