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Gustavo: Herkes en iyisini yapıyor

'nin ayakta duran ve istikrarlı tek ismi olan , iddialı açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2020 Pazartesi 23:11 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2020 Salı 06:50
Gustavo: Herkes en iyisini yapıyor
Sarı-lacivertli takımın ayakta duran ve istikrarlı tek ismi olan , iddialı açıklamalarda bulundu. Sarı kart sınırında bulunan ve maçında kart görmesi nedeniyle derbisinde oynamama tehlikesiyle karşı karşıya olan Brezilyalı ön libero, " yenilgisi nedeniyle hepimiz üzgünüz. Ama bu takımın neler yapabileceğini daha önce gösterdik. Kendi adıma elimden geleni veriyorum. Arkadaşlarım da aynı şekilde. Taraftarımız şundan emin olsun. Yolun sonu aydınlık. Şampiyon olacağız" ifadesini kullandı.
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