Bedava size verelim

Vedat Muriç, Lazio'da eleştiri almaya devam ediyor. Juventus maçında da gol atamayan Kosovalı forveti, Calciomercato 'en kötüler' arasında gösterdi.
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 09 Kasım 2020 Pazartesi 23:05Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2020 Salı 06:50
VedatMuriç, Lazio'da eleştiri almaya devam ediyor. Juventus maçında da gol atamayan Kosovalı forveti, Calciomercato 'en kötüler' arasında gösterdi. Sitede, "Inzaghi onu oynatmaya devam ediyor ama gol atamıyor. İlk yarıda topu boş kaleye bile gönderemedi" yorumu yapıldı. Laziolu bir taraftar da sosyal medyada Vedat'ı koruyan Fenerbahçe taraftarına yanıt olarak, "Devre arasında size bedava verebiliriz" dedi. Öte yandan teknik patron Inzaghi ise Muriç'in takıma yaptığı katkıdan memnun olduğunu söyledi. Vedat'ın DNA'sının farklı olduğunu açıklayan Inzaghi, zamana gereksinim duyduğunu belirtti.