Haberler Fenerbahçe Erol Bulut Samatta'ya özel görüştü! "Üzerinde baskı hissetme"

Samatta'ya özel görüştü! "Üzerinde baskı hissetme"

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'de teknik direktör , sezon başında kadroya dahil edilen Tanzanyalı golcü Samatta ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Bulut, oyuncusuna üzerine baskı hissetmemesi gerektiğini söyledi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2020 Pazartesi 08:27
Erol Bulut Samatta'ya özel görüştü! "Üzerinde baskı hissetme"

Teknik Direktörü , maçı öncesinde golcüsü Ally Samatta ile özel bir görüşme yaptı. Son iki maçta gol atamayan Tanzanyalı yıldıza, karşılaşmasında 11 oynayacağını bizzat kendisi ileten Bulut, Samatta'dan üzerinde baskı hissetmemesini istedi.

Sabah'ta yer alan habere göre gol atamamasına rağmen performans olarak kendilerini memnun ettiğini belirten Bulut, "Bu seviyenin altına düşmediğin sürece kimin gol attığının önemi yok. Fırsatlar geldikçe gol sayını artıracağına inanıyorum. Baskı hissetme. Ancak takıma katkın çok büyük. Stoperler senin baskınla zor anlar yaşıyor. Mücadeleden vazgeçme" ifadelerini kullandı.

Ligde 4 maçta 266 dakika süre alan Samatta 2 golünü de 2-1 kazanılan Karagümrük maçında attı.


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