Erol Bulut'tan 29. şampiyonluk sözü: İnşallah bize nasip olur

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut da dün basının karşısına çıktı. "Emre'ye yeni görevinin hayırlı olmasını diliyorum" diyen Bulut, "Türkiye'nin en büyük kulübünde 4 sene forma giydim. Şimdi teknik direktör olarak karşınızdayım. Beni bu göreve layık görenlere teşekkür ederim. Fenerbahçe'deki beklentileri biliyorum. Alanya ve Malatya ile kıyaslanamaz. Ekibim, sportif direktörüm, futbolcuların tek bir hedefi var; 29. şampiyonluk. İnşallah bu bize nasip olur. Kolay olmayacak" şeklinde konuştu.

BASKIYI BİLEREK GELDİM

Baskıyı bilerek geldiğini belirten Bulut şunları söyledi: "Şampiyonluğun garantisi yok. Sahada iyi işler yaparak, doğru kararlar vererek en iyisi için çalışacağız. Bazı arkadaşların hala uyum sorunu var. Diğer takımlarda 2-3 yeni isim var, bizde ise 7-8. Milli ara sonrası daha iyi olacak. 26 futbolcumuz var. Kimden verim alıyorsak onunla devam edeceğiz. Mert Hakan ve Novak hepsi bize lazım. Emre Belözoğlu ile Newcastle'da takım arkadaşı olacaktık. Hoca gidince, bizim transfer suya düştü. Emre, Volkan ve ben güçlü karakterleriz. Her şeyi konuşarak çözüyoruz."

ÖMER FARUK'U KAYBEDEBİLİRSİN

"Ömer Faruk Beyaz'ın neden oynamadığı soruluyor ama bu kolay değil. Sahaya atıp kaybedebilirsiniz. Emre Belözoğlu altyapı ile ilgili çok iyi çalışmalar yaptı, bunu uygulamaya çalışacağız. Altınordu bunu iyi yapıyor. Doğru sistem gerek. Barcelona'nın alt ligde takımı var ve gençleri orada oynuyor. Bizde ise Rezerv Lig iptal oldu. "

ÖNCE LİG SONRA AVRUPA

"Şimdi Avrupa'yı değil, 29. şampiyonluğu düşünüyoruz. Şampiyonlar Ligi'ne girmek ve önümüzdeki sene yapacağımız transferlerle Avrupa'da başarılı olmak istiyoruz."

DURAN TOP ÇALIŞIYORUZ

"Haftada bir kez tüm gün duran top çalışıyoruz. Bu duran top erken olup, gol erken gelince maç farka gidiyor. Sona kadar 0-0 geldiğiniz maçlarda ise galibiyeti alıyorsunuz."

GÖNLÜMÜZDEKİ TEK TÜRK HOCAYDI

Başkan Ali Koç, teknik direktörlük için 4 isimle görüştüklerini belirterek, "Gönlümüzdeki tek Türk hoca Erol Bulut idi. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nu aradık, görüşme izni istedik, o da verdi. Yurt dışından bir yerlere hocaları analiz ettirdik. Bulut'un oynattığı futbol, istatistikler açık ara öndeydi. 2 dakikada anlaştık. İnşallah bu formayla hoca olarak da şampiyonluklar yaşayacak" dedi.