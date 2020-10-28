Haberler Fenerbahçe Son dakika: Fenerbahçe'ye Diego Perotti müjdesi! Bu sezon ilk kez...

Son dakika: 'ye müjdesi! Bu sezon ilk kez...

Son dakika haberi: 'de yakaladığı galibiyet serisiyle morallerin tavan yaptığı 'ye bir sevindirici haber de 'den geldi. Sakatlığını tamamen atlatan Arjantinli yıldızın, ilk kez bir antrenmanın tamamında takımla çalışması yüzleri güldürdü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2020 Çarşamba 12:18 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2020 Çarşamba 12:33
Son dakika: Fenerbahçe'ye Diego Perotti müjdesi! Bu sezon ilk kez...

'de aldığı üst üste 3 galibiyetle puanını 14'e çıkaran ve zirve iddiasını sürdüren 'ye bir sevindirici haber de 'den geldi. Sezon başında Roma'dan transfer edilen ancak sakatlığı nedeniyle bir türlü takımla çalışma imkanı bulamayan Arjantinli yıldız, tamamen iyileşti.

İLK KEZ TAKIMLA ÇALIŞTI

Sakatlığını atlatan tecrübeli futbolcu, bu sezon ilk kez bir antrenmanın tamamında takımla çalıştı. İşlerin iyi gittiği ve morallerin yükseldiği sarı-lacivertlilerde, Perotti'nin de forma giyecek düzeye gelmesi teknik heyetin yüzünü güldürdü.

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