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'de Luiz alarmı! Derbi sonrası...

orta sahasının değişilmez oyuncuları arasında yer alan Luiz , derbisinde gördüğü sarı kart sonrası sınıra geldi. 3. kartını alan Brezilyalı yıldız, gelecek hafta Antalyaspor deplasmanında sarı kart görmesi durumunda mücadelesinde forma giyemeyecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2020 Pazartesi 12:52
Fenerbahçe'de Luiz Gustavo alarmı! Derbi sonrası...

Luiz , 'ye transfer olduğu günden beri gösterdiği performansla takımın vazgeçilmezleri arasına girdi. Brezilyalı yıldız, yaz transfer döneminde birçok transfer yapan ve baştan aşağı yenilenen sarı-lacivertlilerde Altay Bayındır ile birlikte takımın değişmeyen oyuncusu oldu.

Orta sahanın en kilit isimlerinin başında gelen Luiz Gustavo, Fenerbahçe'nin ile karşılaştığı maçın ilk devresinde zorlu anlar yaşadı.

Sarı lacivertli ekibin defansının da açıklarını kapatmaya çalışan Brezilyalı futbolcu, ilk 45 dakikanın son anlarında 'un hızlı atağında Abdülkadir Ömür'ü ceza sahasına girmeden faul yaparak durdurdu.

KART SINIRINA GELDİ!
Tehlikeli bir atağı engelleyen Gustavo, maçın genelinde iyi bir performans ortaya koyarken, sarı kart görerek sınıra geldi. Sambacı, haftaya deplasmanında kart görürse, mücadelesinde forma giyemeyecek.

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