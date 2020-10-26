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'nın hocası 'tan itirafı!

Portekiz ekibi 'nın tecrübeli teknik direktörü , iç saha maçlarını oynadıkları Estadio da Luz'un açılışının 17. yılına özel verdiği röportajda, bu stadyumda çıktıkları en unutulmaz maçın ile oynanan mücadelesi olduğunu söyledi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2020 Pazartesi 14:15
Benfica'nın hocası Jorge Jesus'tan Fenerbahçe itirafı!

'nın iç saha maçlarını oynadığı Estadio da Luz, 17. yaşını kutluyor. Benfica Teknik Direktörü da stadın 17. yılına özel verdiği röportajda, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Tecrübeli teknik adam, bu statta oynadıkları en unutulmaz maçın, 'nde 'ye karşı olduğunu söyledi.

Jesus, "Beni en çok etkileyen maç, Fenerbahçe'ye karşı yarı finalde oynadığımız karşılaşmaydı. 'de 1-0 kaybedip evimizde 3-1 kazanmıştık ve bu maç bizim Avrupa Ligi'nde finale çıkmamızı sağlamıştı. Oldukça tutkulu bir mücadeleydi. Stadyum doluydu ve inanılmaz bir ambiyans vardı" ifadelerini kullandı.


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