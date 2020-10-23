Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Erol Bulut Trabzonspor maçı planını belirledi

'de maçı planını belirledi

İlk düdükle prese başlayacak ; Sosa, Gustavo ve Ozan ile oyunu rakip sahaya yıkacak. Bulut’un gizli silahı ise Caner+Gökhan’ın bindirmeleri olacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2020 Perşembe 22:30 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2020 Cuma 06:50
Fenerbahçe'de Erol Bulut Trabzonspor maçı planını belirledi

'de maçının taktik planı büyük ölçüde şekillendi. Sarı-lacivertliler, 'de rakibine karşı hücum futbolu oynayacak. Bordo-mavili takımda önemli eksiklerin olması ve yaşanan uyum sıkıntısı, teknik heyetin planlarını da agresifleştirdi. İlk dakikadan itibaren prese başlayacak olan Kanarya, orta sahada etkili ayakları Sosa, ve Gustavo ile maça ağırlığını koymayı hedefliyor. 'un gizli silahı ise tecrübeli bekleri Caner ile olacak.

Geride kalan 5 haftada 1 gol+3 asist üreten ikili yine sürekli bindirme yaparak, kanatlardaki Pelkas ile 'ya destek verecek. Yapılacak ortalarla Samatta'ya pozisyon hazırlanacak. Ayrıca Ozan, Pelkas, Gustavo ve Sosa uzaktan şutlar, Tisserand ile Lemos da duran toplarda gol arayacak. Erol Bulut, öğrencileri ile yaptığı toplantılarda galibiyete şartlandırıyor. Lige iyi başladıklarını, 'u da yenmeleri halinde şampiyonluk yarışında önlerinin açılacağını vurguluyor

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