Fenerbahçe'de Erol Bulut Trabzonspor maçı planını belirledi

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçının taktik planı büyük ölçüde şekillendi. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de rakibine karşı hücum futbolu oynayacak. Bordo-mavili takımda önemli eksiklerin olması ve yaşanan uyum sıkıntısı, teknik heyetin planlarını da agresifleştirdi. İlk dakikadan itibaren prese başlayacak olan Kanarya, orta sahada etkili ayakları Sosa, Ozan Tufan ve Gustavo ile maça ağırlığını koymayı hedefliyor. Erol Bulut'un gizli silahı ise tecrübeli bekleri Caner ile Gökhan Gönül olacak.



Geride kalan 5 haftada 1 gol+3 asist üreten ikili yine sürekli bindirme yaparak, kanatlardaki Pelkas ile Valencia'ya destek verecek. Yapılacak ortalarla Samatta'ya pozisyon hazırlanacak. Ayrıca Ozan, Pelkas, Gustavo ve Sosa uzaktan şutlar, Tisserand ile Lemos da duran toplarda gol arayacak. Erol Bulut, öğrencileri ile yaptığı toplantılarda galibiyete şartlandırıyor. Lige iyi başladıklarını, Trabzon'u da yenmeleri halinde şampiyonluk yarışında önlerinin açılacağını vurguluyor