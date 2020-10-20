Haberler Fenerbahçe Ozan Tufan'dan müthiş performans! 12 günde...

'dan müthiş performans! 12 günde...

'nin 25 yaşındaki yıldızı , yükselen performansı ile dikkat çekmeye devam ediyor. Erol Bulut'un ofansif görev verdiği yıldız futbolcu 12 günde 4 maça çıktı. İlk kez doksan dakika görev aldığı maçta da performansını Pelkas'a yaptığı asist ile taçlandırdı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 09:51
Ozan Tufan'dan müthiş performans! 12 günde...

, döneminde tam 16 isme imza attırdı. Sosa, Mert Hakan ve son olarak Pelkas'ın gelmesiyle orta sahadaki rekabet tavan yaptı.

Bu transferler sonrası belki de kimse 'ı ideal 11'e yazmazdı ancak Milli yıldız performansını öyle bir yükseltti ki bir anda takımın en iyilerinden biri oldu.

25 yaşındaki oyuncu sezona maçında kulübede oturarak başladı, karşısında 45 dakika sahada kaldı.

12 GÜNDE 4 MAÇA ÇIKTI

derbisinde 87 dakika, Karagümrük maçında ise 58 dakika süre aldı. Ozan için kırılma anı 'da , ve maçlarında gösterdiği müthiş performans oldu.

Başarılı oyuncu, yakaladığı bu formu Fenerbahçe'ye de taşıdı. Ozan, 12 günde 4. maçına çıkmasına rağmen karşısında sahanın en iyilerinden biri oldu.

İLK KEZ 90 DAKİKA GÖREV ALDI

Yıldız futbolcu ligde ilk kez 90 dakika süre alırken, başarılı performansını Pelkas'a yaptığı asistle taçlandırdı.

Ozan Tufan, kendi bölgesine yapılan birçok transfere ve takım içindeki kıran kırana rekabete rağmen ilk 11'deki yerini kimseye bırakmayacağını net bir şekilde kanıtladı.

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