Fenerbahçeli Samatta için övgü dolu sözler! "Onun gibi olmak istiyorum"

Fenerbahçe'nin sezon başında Premier Lig ekibi Aston Villa'dan transfer ettiği ve oynadığı futbolla kısa süre içerisinde taraftarların beğenisini kazanan Samatta için Tanzanyalı golcü Kelvin John açıklamalarda bulundu.

Şu anda İngiltere'de futbol eğitimine devam eden 17 yaşındaki genç yetenek, Samatta'nın kendisi ve ülkesi için ne anlam ifade ettiğini anlattı.

"BENİM AĞABEYİM GİBİ"

17'lik golcü yaptığı açıklamada, "Samatta benim için ağabey gibidir. Hedeflerime ulaşabilmem için, kendimi nasıl geliştireceğimi anlatıyor ve bana önemli ipuçları veriyor." dedi.

"TANZANYA İÇİN BİR ÖRNEK"

John, konuşmasının devamında, "Tanzanya'daki genç yetenekler için o yaşayan en büyük örnek. Onun gibi olmak istiyorum ve onu taklit ediyorum. Onun gibi Genk'te başarılı bir deneme eğitimine gittim ve tamamladım." dedi.



