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Zirveye sevdalı

Sarı-lacivertliler nefes kesen maçta Sosa (P), Serdar ve Pelkas’ın golleriyle 3 puanı kaptı... ’ye Guilherme (2) yetmedi. Bir o kadar gol de kaçtı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2020 Pazar 23:56 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2020 Pazartesi 06:50
Zirveye sevdalı

Süper Lig'in 5'inci haftasında , deplasmanda 'yi 3-2 yendi. Sarı-lacivertliler puanını 11'e çıkararak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Bu sezon ilk yenilgisini alan Göztepe ise 6 puanda kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan'ın penaltı kararlarının damga vurduğu karşılaşmada Kanarya'nın gollerini 26. dakikada penaltıdan , 43'te ve 51. dakikada yeni transfer kaydetti. Göztepe'nin sayıları ise 34'te penaltıdan ve 63'te Guilherme'den geldi.

ATTIĞINDAN FAZLASINI KAÇIRDI

Fenerbahçe büyük heyecana sahne olan 90 dakikada attığından daha fazla pozisyondan da yararlanamadı. Kaleci İrfan Can Eğribayat; Mbwana Samatta, ve Luiz Gustavo'ya karşı önemli kurtarışlar yaptı. Göztepe de son dakikalarda beraberlik için büyük baskı kurdu ancak onlara da Altay Bayındır geçit vermedi. Fenerbahçe haftaya 'de şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden 'u ağırlayacak. Göztepe ise deplasmanda 'ya konuk olacak.

3 DEĞİŞİKLİK VARDI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, 4'üncü haftada 2-1 galip geldikleri maçının ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti. Sakatlığı bulunan 'ün yerine sağ bekte Nazım Sangare oynarken, cezalı Marcio Lemos'un yerine Serdar Aziz, Mame Thiam'ın yerine de Dimitris Pelkas ilk 11'de yer aldı.

EN ETKİLİ FENER

F.Bahçe, Göztepe karşısında bu sezon en fazla şut çektiği (19), rakip ceza sahasında topla buluştuğu (33), net gol pozisyonuna girdiği (7) ve gol beklentisi yakaladığı (4.4 xG) maçını oynadı. Kornerlerde (7-4), ortada (30-18) üstündü.

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