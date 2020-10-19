Zirveye sevdalı

Süper Lig'in 5'inci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe'yi 3-2 yendi. Sarı-lacivertliler puanını 11'e çıkararak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Bu sezon ilk yenilgisini alan Göztepe ise 6 puanda kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan'ın penaltı kararlarının damga vurduğu karşılaşmada Kanarya'nın gollerini 26. dakikada penaltıdan Jose Sosa, 43'te Serdar Aziz ve 51. dakikada yeni transfer Dimitris Pelkas kaydetti. Göztepe'nin sayıları ise 34'te penaltıdan ve 63'te Guilherme'den geldi.

ATTIĞINDAN FAZLASINI KAÇIRDI

Fenerbahçe büyük heyecana sahne olan 90 dakikada attığından daha fazla pozisyondan da yararlanamadı. Kaleci İrfan Can Eğribayat; Mbwana Samatta, Papiss Cisse ve Luiz Gustavo'ya karşı önemli kurtarışlar yaptı. Göztepe de son dakikalarda beraberlik için büyük baskı kurdu ancak onlara da Altay Bayındır geçit vermedi. Fenerbahçe haftaya Kadıköy'de şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden Trabzonspor'u ağırlayacak. Göztepe ise deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak.

3 DEĞİŞİKLİK VARDI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, 4'üncü haftada 2-1 galip geldikleri Fatih Karagümrük maçının ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti. Sakatlığı bulunan Gökhan Gönül'ün yerine sağ bekte Nazım Sangare oynarken, cezalı Marcio Lemos'un yerine Serdar Aziz, Mame Thiam'ın yerine de Dimitris Pelkas ilk 11'de yer aldı.

EN ETKİLİ FENER

F.Bahçe, Göztepe karşısında bu sezon en fazla şut çektiği (19), rakip ceza sahasında topla buluştuğu (33), net gol pozisyonuna girdiği (7) ve gol beklentisi yakaladığı (4.4 xG) Süper Lig maçını oynadı. Kornerlerde (7-4), ortada (30-18) üstündü.