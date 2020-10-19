5-6 gol daha atabilirdik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut maç sonunda çok farklı bir galibiyeti kaçırdıklarını söyledi. Başarılı çalıştırıcı, "Oyuna iyi başladık. Maç istediğimiz gibi gidiyordu. İlk yarıda 2-3 gol daha atabilirdik. 5-6 net gol pozisyonu harcadık. İlk gol olmayan bir penaltıdan geldi. VAR hakemi neden çağırmadı? Hakemler daha dikkatli olsa umut verici olacak. Gidişatı değiştirebilirdi. Rakip baskılı oynadı ama 1-2 net pozisyona girdiler. Defansta bireysel hataları azaltmamız lazım" yorumunda bulundu.

13 FUTBOLCU GERİ DÖNDÜ

Takımdan 13 futbolcunun milli takıma gittiğini ve yorgun dönenlerin olduğunu söyleyen Erol Bulut, "Her hafta takım iyiye gidiyor. Milli takımdan dönenler oldu. 13 futbolcu milli maçlardan geldi. Bugün yorgun arkadaşlarımız da vardı. Daha iyiye gitmek istiyoruz. Her hafta daha üzerine koymaya çalışıyoruz. Sonuçta önümüzde 35 hafta daha var. Ufak tefek hataları düzeltmemiz lazım. O hataları da düzeltirsek daha güzel futbol izleteceğiz. Bireysel konuşmak istemiyorum. Hatayı da golü de takım atıyor" dedi.