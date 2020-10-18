Haberler Fenerbahçe Göztepe - Fenerbahçe maçında yeni transfer Dimiris Pelkas siftah yaptı!

- maçında yeni Dimiris Pelkas siftah yaptı!

'nin deplasmanında yeni transferler ve ilk kez bir resmi maçta sarı-lacivertli formayı giydi. Teknik direktör Erol Bulut'un transferini özellikle istediği Pelkas, hocasının verdiği şansı iyi değerlendirdi ve mücadelenin 51. dakikasında attığı golle ilk maçında golle tanıştı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2020 Pazar 20:34 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2020 Pazar 20:46
Göztepe - Fenerbahçe maçında yeni transfer Dimiris Pelkas siftah yaptı!
'in 5. haftasında ile , Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli takımda teknik direktör Erol Bulut, 4. haftadaki 2-1 galip geldikleri maçının ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan 'ün yerine , cezalı Marcio Lemos'un yerine ve Mame Thiam'ın yerine de ilk 11'de yer aldı.

YENİ TRANSFERLER İLK KEZ SAHNE ALDI!
Fenerbahçe'nin yaz sezonunda kadrosuna kattığı Nazım Sangare ve Dimitris Pelkas, ilk kez bir resmi maçta forma giydi.

PELKAS GOLLE BAŞLADI!
Sarı-lacivertli takımın Ligi ekiplerinden PAOK'tan transferi Dimitris Pelkas, ilk maçında golle tanıştı. 26 yaşındaki futbolcu, 51. dakikada yaptığı düzgün vuruşla siftahı yaptı.

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