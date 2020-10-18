Göztepe - Fenerbahçe maçında yeni transfer Dimiris Pelkas siftah yaptı!

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Gökhan Gönül'ün yerine Nazım Sangare, cezalı Marcio Lemos'un yerine Serdar Aziz ve Mame Thiam'ın yerine de Dimitris Pelkas ilk 11'de yer aldı.
YENİ TRANSFERLER İLK KEZ SAHNE ALDI!
Fenerbahçe'nin yaz transfer sezonunda kadrosuna kattığı Nazım Sangare ve Dimitris Pelkas, ilk kez bir resmi maçta forma giydi.
PELKAS GOLLE BAŞLADI!
Sarı-lacivertli takımın Yunanistan Ligi ekiplerinden PAOK'tan transferi Dimitris Pelkas, ilk maçında golle tanıştı. 26 yaşındaki futbolcu, 51. dakikada yaptığı düzgün vuruşla siftahı yaptı.