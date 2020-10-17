Fenerbahçe'de Erol Bulut Göztepe planını belirledi!

Teknik direktör Erol Bulut bir taraftan takımını hazırlarken bir yandan da yarın konuk olacakları Göztepe'yi analiz ediyor. Sarı-kırmızılı takımın iç saha maçlarında kolay gol bulması ise dikkat çekiyor. İzmir ekibi ligde evinde oynadığı son 6 karşılaşmanın 5'inde 2 ve daha fazla gol attı. Yardımcılarıyla birlikte maç taktiğini oluşturan Bulut'un savunma güvenliğine yine öncelik vermesi bekleniyor. Sarı-lacivertliler, Çaykur Rizespor (2-1) ve Galatasaray (0-0) deplasmanlarında olduğu gibi defansı sağlam tutacak. Hızlı ataklarla 3 puanı almaya çalışacak. Öte yandan kırmızı kart cezalısı Tisserand'ın forması için Sadık Çiftpınar ile Serdar Aziz yarışıyor. İbre Sadık'tan yana. Orta sahada formda Luiz Gustavo ile Ozan Tufan'ın yerleri garanti. Üçüncü forma için Jose Sosa ve sakatlığını atlatan Mert Hakan Yandaş savaşıyor. Yeni transfer Dimitris Pelkas'ın yedek soyunması bekleniyor. Kanatlarda ise Valencia, Thiam ve Ferdi Kadıoğlu'dan ikisi olacak.



GOL KOZU SAMATTA

İleri uçta Mbwana Samatta'nın yine tek forvet olarak maça başlaması bekleniyor. Karagümrük'e 2 gol atan Tanzanyalı, istim üstünde. Cisse ve Ademi ise kulübede şans bekleyecek. Bulut maçın gidişatına göre iki futbolcuyu 2. yarıda oyuna dahil edecek.