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Fenerbahçe'de planını belirledi!

Fenerbahçe teknik direktörü , kolay gole giden rakiplerine karşı yine defans güvenliğini elden bırakmadan skor arayacak. Cezalı Tisserand’ın yerine ise Sadık hazırlandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2020 Cuma 21:38 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2020 Cumartesi 06:50
Fenerbahçe'de Erol Bulut Göztepe planını belirledi!

Teknik direktör bir taraftan takımını hazırlarken bir yandan da yarın konuk olacakları 'yi analiz ediyor. Sarı-kırmızılı takımın iç saha maçlarında kolay gol bulması ise dikkat çekiyor. ekibi ligde evinde oynadığı son 6 karşılaşmanın 5'inde 2 ve daha fazla gol attı. Yardımcılarıyla birlikte maç taktiğini oluşturan Bulut'un savunma güvenliğine yine öncelik vermesi bekleniyor. Sarı-lacivertliler, (2-1) ve (0-0) deplasmanlarında olduğu gibi defansı sağlam tutacak. Hızlı ataklarla 3 puanı almaya çalışacak. Öte yandan kırmızı kart cezalısı Tisserand'ın forması için Sadık Çiftpınar ile yarışıyor. İbre Sadık'tan yana. Orta sahada formda Luiz Gustavo ile 'ın yerleri garanti. Üçüncü forma için ve sakatlığını atlatan Mert Hakan Yandaş savaşıyor. Yeni transfer Dimitris Pelkas'ın yedek soyunması bekleniyor. Kanatlarda ise , Thiam ve Ferdi Kadıoğlu'dan ikisi olacak.

GOL KOZU SAMATTA
İleri uçta Mbwana Samatta'nın yine tek forvet olarak maça başlaması bekleniyor. Karagümrük'e 2 gol atan Tanzanyalı, istim üstünde. Cisse ve Ademi ise kulübede şans bekleyecek. Bulut maçın gidişatına göre iki futbolcuyu 2. yarıda oyuna dahil edecek.

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