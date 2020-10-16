Ozan ‘Tufan’ı

A Milli Takım’ın son 3 maçında 2 gol atan Ozan’ın yükselişi teknik heyeti memnun etti; devler takibe başladı.
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 15 Ekim 2020 Perşembe 22:48Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2020 Cuma 06:50
Yeni sezona etkili başlayan Ozan Tufan'ın performansı yükselerek devam ediyor. Sarı-lacivertli oyuncu, ayyıldızlı forma ile Almanya'nın ardından Sırbistan filelerini de havalandırırken, 57. milli maçında 7 gole ulaştı. A Milli Takım'ın son 3 maçında 2 gol kaydeden Ozan, yüzde 85 pas isabeti ile oynadı. En çok adam eksilten futbolcu oldu. İkili mücadelelerin yüzde 65'ten fazlasından (3'te 2si) galip ayrıldı. Bu istatistikler 25 yaşındaki oyuncuyu tekrar Avrupa devlerinin radarına sokarken, Erol Bulut'u da sevindiriyor. Genç çalıştırıcı, Ozan'ı tebrik ederek aynı performansı hafta sonu Göztepe karşısında da kendisinden beklediğini iletti.