Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş: Tereddüt etmedim

Yeni transferlerden Mert Hakan Yandaş, beIN Sports'a konuştu. Tecrübeli oyuncu, "4 haftalık süreci iyi geçirdiğimizi düşünüyorum. Milli Takım arasından sonra daha iyi olacağız" dedi. Sarı-lacivertli takıma gelirken hiç tereddüt etmediğini belirten Yandaş, "Burayı tercih etmemdeki neden Fenerbahçe'nin büyüklüğü. Hiç acabam olmadı. Üzerimde baskı hissetmiyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağm. Erol hoca ile şampiyon olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Sarı-lacivertli orta saha, idolünün Emre Belözoğlu olduğunu da aktararak, "Emre Belözoğlu sportif direktörlüğe inanılmaz bir giriş yaptı. Emre küçüklükten beri idolüm. Türkiye'de gelmiş geçmiş en büyük orta saha" şeklinde konuştu.