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Fenerbahçeli : Tereddüt etmedim

'nin yaz transfer sezonunda kadrosuna kattığı , sarı-lacivertli takıma gelirken hiç tereddüt etmediğini ifade etti, “Şampiyon olmak istiyorum” dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2020 Perşembe 01:21 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2020 Perşembe 06:50
Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş: Tereddüt etmedim

Yeni transferlerden , beIN Sports'a konuştu. Tecrübeli oyuncu, "4 haftalık süreci iyi geçirdiğimizi düşünüyorum. arasından sonra daha iyi olacağız" dedi. Sarı-lacivertli takıma gelirken hiç tereddüt etmediğini belirten Yandaş, "Burayı tercih etmemdeki neden 'nin büyüklüğü. Hiç acabam olmadı. Üzerimde baskı hissetmiyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağm. Erol hoca ile şampiyon olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Sarı-lacivertli orta saha, idolünün olduğunu da aktararak, "Emre Belözoğlu sportif direktörlüğe inanılmaz bir giriş yaptı. Emre küçüklükten beri idolüm. 'de gelmiş geçmiş en büyük orta saha" şeklinde konuştu.

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