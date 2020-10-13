Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Göztepe maçı hazırlıklarına devam etti

maçı hazırlıklarına devam etti

'in 5. haftasında , deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2020 Salı 14:28
Fenerbahçe Göztepe maçı hazırlıklarına devam etti

, 'in 5. haftasında 18 Ekim Pazar günü deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Fenerbahçe 'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, milli takımlarda bulunan futbolcuların yer almadığı belirtildi.

Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanın, pas çalışmalarının ardından üçerli gruplar halinde dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandığı bildirildi.

Diego Perotti'nin tedavisine tesislerde devam edildiği, 'in ise belindeki ağrılar nedeniyle antrenmanda yer almadığı aktarıldı.

'ün takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştığı, milli takımdan dönen Garry Rodrigues'in de takımla antrenman yaptığı kaydedildi.

Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

BİZE ULAŞIN