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Fenerbahçeli Allahyar'ın bonservisi belli oldu! Kiralık gitmişti...

'nin 2 sezon önce İran'ın İstiklal takımından ettiği , 2020-21 sezonu öncesinde Ukrayna'nın Zorya takımına kiralanmıştı. Ukrayna basını konu ile ilgili yazdığı haberde, kiralık anlaşmanın satın alma opsiyonlu olduğunu duyurdu. İşte Allahyar'ın bonservis rakamı... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2020 Pazartesi 15:21 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2020 Pazartesi 15:22
Fenerbahçeli Allahyar'ın bonservisi belli oldu! Kiralık gitmişti...

'nin geçtiğimiz sezon İstanbulspor'a kiraladığı ancak dönüşünde istediği verimi alamadığı , sezon başında Ukrayna temsilcisi Zorya'ya kiralanmıştı.

Ukrayna basını genç golcünün kiralık sözleşmesinin 'satın alma opsiyonlu olduğunu' okuyucularına duyurdu.

BONSERVİSİ 1.5 MİLYON EURO
Zorya kulübünün aktardığı bilgilere göre Allahyar Sayyadmanesh, satın alınmak istenildiği taktirde 1.5 milyon euro Fenerbahçe'ye ödenecek.

29 Haziran 2001 tarihinde dünyaya gelen 19 yaşındaki Allahyar Sayyadmanesh, şimdiye dek 32 maça çıktı ve 3 gol 2 asist üretti.

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