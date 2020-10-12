Fenerbahçeli Allahyar'ın bonservisi belli oldu! Kiralık gitmişti...

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon İstanbulspor'a kiraladığı ancak dönüşünde istediği verimi alamadığı Allahyar Sayyadmanesh, sezon başında Ukrayna temsilcisi Zorya'ya kiralanmıştı.
Ukrayna basını genç golcünün kiralık sözleşmesinin 'satın alma opsiyonlu olduğunu' okuyucularına duyurdu.
BONSERVİSİ 1.5 MİLYON EURO
Zorya kulübünün aktardığı bilgilere göre Allahyar Sayyadmanesh, satın alınmak istenildiği taktirde 1.5 milyon euro Fenerbahçe'ye ödenecek.
29 Haziran 2001 tarihinde dünyaya gelen 19 yaşındaki Allahyar Sayyadmanesh, şimdiye dek 32 maça çıktı ve 3 gol 2 asist üretti.