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'nin yeni transferi Samatta ilk golünü attı! İşte o anlar...

Son dakika... 'in 4. haftasında sahasında ile karşılaşan 'de, yeni Mbwana Samatta sarı-lacivertli formayla Kadıköy'de ilk maçına çıktı. Samatta, transferi sonrası ilk 11'de başladığı ilk şutunu gole çevirme başarısı da gösterirken 2 gol kaydetmeyi başardı. İşte Samatta'nın gol vuruşu...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2020 Cumartesi 19:45 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2020 Cumartesi 23:20
Fenerbahçe'nin yeni transferi Samatta ilk golünü attı! İşte o anlar...

'in 4. haftasında ligin yeni ekiplerinden ile karşılaşan 'de ekiplerinden 'dan kadroya dahil edilen Tanzanyalı golcü Mbwana Samatta'da ilk kez ilk 11'de maça başladı.

Karşılaşmadaki istekli oyunuyla dikkat çeken Samatta ilk şutunu gole çevirme başarısı gösterdi. Mücadelenin 25. dakikasında bir diğer yeni 'in kullandığı köşe vuruşunda topu ağlara gönderen Tanzanyalı golcü, takımını 1-0 öne geçirerek Kadıköy'de çıktığı ilk mücadeledeki ilk şutunu gole çevirme başarısı gösterirken, 2 gol kaydetti.

İşte Samatta'nın gol vuruşu...

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