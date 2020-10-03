Fenerbahçe'nin yeni transferi Samatta ilk golünü attı! İşte o anlar...

Süper Lig'in 4. haftasında ligin yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük ile karşılaşan Fenerbahçe'de Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'dan kadroya dahil edilen Tanzanyalı golcü Mbwana Samatta'da ilk kez ilk 11'de maça başladı.

Karşılaşmadaki istekli oyunuyla dikkat çeken Samatta ilk şutunu gole çevirme başarısı gösterdi. Mücadelenin 25. dakikasında bir diğer yeni transfer Caner Erkin'in kullandığı köşe vuruşunda topu ağlara gönderen Tanzanyalı golcü, takımını 1-0 öne geçirerek Kadıköy'de çıktığı ilk mücadeledeki ilk şutunu gole çevirme başarısı gösterirken, 2 gol kaydetti.

İşte Samatta'nın gol vuruşu...