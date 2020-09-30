Haberler Fenerbahçe Edin Visca gemileri yaktı

gemileri yaktı

Boşnak yıldızın bir yıl daha sözleşmesi bulunduğu Başakşehir’e ayrılık isteğini ilettiği, “’de oynamak istiyorum” dediği iddia edildi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2020 Salı 22:42 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2020 Çarşamba 06:50
Edin Visca gemileri yaktı

Sarı lacivertlilerin geçtiğimiz sezonlardan bu yana gündeminde yer alan isimlerden olan için flaş iddialar ortaya atıldı. F.Bahçe'de sportif direktörlük görevine getirilecek Emre Belözoğlu'nun Boşnak yıldızla telefonla görüştüğü ve Çubuklu'yu giymeye hazır olduğu iddia edildi. 30 yaşındaki kanat oyuncusunun Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'la da konuştuğu ve transferinde kolaylık sağlanmasını istediği belirtildi. Başakşehir'le 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Visca'nın, "9 sezondur bu kulübe hizmet ediyorum. F.Bahçe'ye gitmem konusunda anlayış bekliyorum" dediği ileri sürüldü.

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