Edin Visca gemileri yaktı

Sarı lacivertlilerin geçtiğimiz sezonlardan bu yana gündeminde yer alan isimlerden olan Edin Visca için flaş iddialar ortaya atıldı. F.Bahçe'de sportif direktörlük görevine getirilecek Emre Belözoğlu'nun Boşnak yıldızla telefonla görüştüğü ve Çubuklu'yu giymeye hazır olduğu iddia edildi. 30 yaşındaki kanat oyuncusunun Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'la da konuştuğu ve transferinde kolaylık sağlanmasını istediği belirtildi. Başakşehir'le 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Visca'nın, "9 sezondur bu kulübe hizmet ediyorum. F.Bahçe'ye gitmem konusunda anlayış bekliyorum" dediği ileri sürüldü.