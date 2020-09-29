Haberler Fenerbahçe Tisse: 2 puan kaybettik

Tisse: 2 puan kaybettik

'nin yeni transferlerinden , zorlu mücadelesi sonrası yaptığı açıklamada "Galibiyeti kaçırdık" değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2020 Pazartesi 22:22 Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2020 Salı 06:50
Tisse: 2 puan kaybettik

formasını ilk kez G.Saray'a karşı giyen , "Galibiyeti kaçırdık" dedi. Kongo'lu stoper uzun zamandır bugünü beklediğini belirterek, "Formayı giydiğim için mutluyum. Kazanabileceğimiz pozisyonlar vardı ama maalesef değerlendiremedik. İki puan kaybettik. Takımın gösterdiği mücadeleden dolayı memnunum" ifadelerini kullandı.

SAMATTA GÖNÜLSÜZ GİTTİ!
Mbwana Samatta'nın F.Bahçe'ye 'gönülsüz' olduğu iddia edildi... 'nın hocası Smith, "Burada kalsaydı oynama garantisi yoktu. F.Bahçe'den iyi bir teklif geldi ve sanırım gönülsüz şekilde gitti. Samatta'nın başarısız olması bizi hayal kırıklığına uğrattı. Çok iyi bir insan ve iyi bir futbolcu" dedi.

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