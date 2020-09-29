Tisse: 2 puan kaybettik

Fenerbahçe formasını ilk kez G.Saray'a karşı giyen Marcel Tisserand, "Galibiyeti kaçırdık" dedi. Kongo'lu stoper uzun zamandır bugünü beklediğini belirterek, "Formayı giydiğim için mutluyum. Kazanabileceğimiz pozisyonlar vardı ama maalesef değerlendiremedik. İki puan kaybettik. Takımın gösterdiği mücadeleden dolayı memnunum" ifadelerini kullandı.

SAMATTA GÖNÜLSÜZ GİTTİ!

Mbwana Samatta'nın F.Bahçe'ye 'gönülsüz' transfer olduğu iddia edildi... Aston Villa'nın hocası Smith, "Burada kalsaydı oynama garantisi yoktu. F.Bahçe'den iyi bir teklif geldi ve sanırım gönülsüz şekilde gitti. Samatta'nın başarısız olması bizi hayal kırıklığına uğrattı. Çok iyi bir insan ve iyi bir futbolcu" dedi.