Haberler Fenerbahçe Karagümrük’e yedeklerle start

Karagümrük’e yedeklerle start

Zorlu derbisi sonrası günü izinli olarak geçiren , ligin 4. haftasında sahasında ile karşılaşacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2020 Pazartesi 22:24 Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2020 Salı 06:50
Karagümrük’e yedeklerle start

Sarı-lacivertli takımda maçında ilk 11'de görev alan futbolcular dünü izinli geçirdi. Diğer oyuncular ise çift kale maç yaptılar. 'in 4'üncü haftasında 'de Karagümrük'ü konuk edecek takım hazırlıklarına bugün tam kadro devam edecek.

SELÇUK ŞAHİN'DEN NOKTA!
Eski Fenerbahçeli Selçuk Şahin sosyal medyadan yaptığı açıklamayla futbolu bıraktığını duyurdu. 39 yaşındaki Şahin oynadığı diğer takımların yanı sıra, "Sahip olduğum her şeyi bana veren, rüyalarımı gerçeğe dönüştüren, çocukluk aşkım" dediği F.Bahçe'ye teşekkür etti.

KALECİ MUSLERA'YA BAŞSAĞLIĞI MESAJI
, "G.Saray Kaptanı 'nın annesinin hayatını kaybettiğini büyük üzüntüyle öğrendik. Muslera ve ailesine başsağlığı diliyoruz" mesajı ile Nando'ya başsağlığı diledi.

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