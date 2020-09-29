Karagümrük’e yedeklerle start

Sarı-lacivertli takımda Galatasaray maçında ilk 11'de görev alan futbolcular dünü izinli geçirdi. Diğer oyuncular ise çift kale maç yaptılar. Süper Lig'in 4'üncü haftasında Kadıköy'de Karagümrük'ü konuk edecek takım hazırlıklarına bugün tam kadro devam edecek.

SELÇUK ŞAHİN'DEN NOKTA!

Eski Fenerbahçeli Selçuk Şahin sosyal medyadan yaptığı açıklamayla futbolu bıraktığını duyurdu. 39 yaşındaki Şahin oynadığı diğer takımların yanı sıra, "Sahip olduğum her şeyi bana veren, rüyalarımı gerçeğe dönüştüren, çocukluk aşkım" dediği F.Bahçe'ye teşekkür etti.

KALECİ MUSLERA'YA BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Fenerbahçe, "G.Saray Kaptanı Fernando Muslera'nın annesinin hayatını kaybettiğini büyük üzüntüyle öğrendik. Muslera ve ailesine başsağlığı diliyoruz" mesajı ile Nando'ya başsağlığı diledi.