Filip Novak: Tek hedef şampiyonluk!

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Filip Novak, verdiği bir röportajda değerlendirmelerde bulundu. İşte tecrübeli oyuncunun o açıklamaları.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜPLERİNDEN BİRİNDEYİM"

"Yeni takımımdan çok memnunum. Türkiye'de kaldım, bu nedenle çok büyük bir değişiklik de olmadı. Diğer yandan bakarsak, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birine geldim. Kesinlikle amacım oynamak."

"İLK 11'E DOĞRU GİDİYORUM"

Maalesef sezon başında sakatlık yaşadım ve bu da başlangıcımı biraz yavaşlattı. Şu anda iyiyim ve ilk 11'e doğru gidiyorum. Şansımı beklemeli ve zamanı geldiğinde de kendimi göstermeliyim. Çok, çok fazla oynamak için sabırsızlanıyorum.

"TEK HEDEF ŞAMPİYONLUK"

Fenerbahçe, tarihi açıdan Türkiye'nin en önemli ve en iyi kulüplerinden biri. Baskı büyük, şampiyonluğun dışında bir mücadele kabul edilemez. Biz de bu hedefe ulaşmak için çaba göstermeliyiz.

"HAMLELER KARŞILIK BULACAK"

Yeni bir başlangıç yapıldı takımda, birçok yeni futbolcu alındı. Yeni bir takım kuruldu ve alışmak için zaman gerekiyor. İnanıyorum ki sezon sonunda biz başarılı olacağız ve benim transferim de dahil olmak üzere yapılan hamlelerin karşılığını bulduğunu söyleyeceğiz.