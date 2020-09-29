Fener'de ışık var!

Fenerbahçe'de Galatasaray karşısında deplasmanda alınan bir puan ve sergilenen başarılı futbol yüzleri güldürdü. Camia galibiyeti kaçıran taraf olduklarını düşünürken, gelecek için umutlar yükseldi. Teknik direktör Erol Bulut 'kontrollü hücum' taktiği ile ilk ciddi sınavından alnının akıyla çıkarken, yeni oyuncuların performansı da genel anlamda geçer not aldı. Yapılacak bir kanat oyuncusu ve ikinci forvet takviyesi ile hücumda yaşanan kısırlığın giderilmesi halinde özlenen şampiyonluğun bu yıl gelebileceği dile getiriliyor.

DAHA İYİ OLACAK

Teknik direktör Erol Bulut da takımından memnun olduğunu söyledi. Sahada 7 yeni oyuncuyla mücadele ettiklerini hatırlatan sarı-lacivertli çalıştırıcı, "Hepsi tam hazır değildi. Buna rağmen gösterilen performanstan memnunum. Kazanmak için her şeyi yaptık. Son vuruşlarda biraz daha konsantre olsak kazanabilirdik" dedi. Bulut, 'kusursuz takım' içinse milli ara sonrasını işaret edip, "Samatta daha ilk 11'e girecek. Futbolcular da birbirini tanıdığında takım oturacak. Milli maç arasından sonra daha iyi seviyede olacağız" diye konuştu.

ÖNE ÇIKANLAR

ALTAY: 2-3 müthiş kurtarış yaptı.

LUIZ GUSTAVO: Eski formunu buldu, derbinin yıldızıydı.

OZAN TUFAN: Dinamo gibi çalıştı.

GÖKHAN&CANER: Kenar beklerde yine etkili oynadılar.

VALENCIA: 7 ikili mücadele kazandı, 6 kez ceza alanında topla buluştu. Tek eksiği goldü.

TISSERAND: İlk maçında elle oynama dışında hata yapmadı.

SAMATTA: Kısa sürede kendini gösterecek fırsat bulamadı.

SAVUNMA: Şimdiden oturdu. Rakibe ciddi pozisyon vermedi.

SONU ŞAMPİYONLUK

Caner Erkin derbideki futbolun şampiyonluğun habercisi olduğunu belirtti. Sol bekte ileri geri çalışan tecrübeli futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı, "Sonu şampiyonluk olacak" paylaşımı ile taraftarı heyecanlandırdı.