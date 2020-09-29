Haberler Fenerbahçe 4 isme yol göründü

4 isme yol göründü

çalışmalarını sürdüren 'de birçok ismin kadroya katılması sonrası bazı isimlerle de yol ayrımına gidiliyor. Sarı-lacivertlilerde bu isimler belli olmaya başladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2020 Pazartesi 22:27 Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2020 Salı 06:50
4 isme yol göründü

Derbi kadrosuna alınmayan Garry Rodrigues, Dirar, Frey ve gözden çıkarıldı. Rodrigues için ile görüşmeler sürerken, Dirar'la takımları ilgileniyor. Frey'den ise takım bulması istendi. Serdar'la da maaşından indirim yapmazsa yolların ayrılacağı belirtildi.

FAVORİ KANARYA
'de iddaa şampiyonluk oranları güncellendi. 2.85 oranıyla yine ilk sırada yer aldı. 3.00 oranıyla onu takip ederken, ile 'a 5.50, lige 3 yenilgi ile başlayan son şampiyon 'e ise 7.50 oran belirlendi.

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