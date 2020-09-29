4 isme yol göründü

Derbi kadrosuna alınmayan Garry Rodrigues, Dirar, Frey ve Serdar Aziz gözden çıkarıldı. Rodrigues için Olympiakos ile görüşmeler sürerken, Dirar'la Belçika takımları ilgileniyor. Frey'den ise takım bulması istendi. Serdar'la da maaşından indirim yapmazsa yolların ayrılacağı belirtildi.

FAVORİ KANARYA

Süper Lig'de iddaa şampiyonluk oranları güncellendi. Fenerbahçe 2.85 oranıyla yine ilk sırada yer aldı. Galatasaray 3.00 oranıyla onu takip ederken, Beşiktaş ile Trabzonspor'a 5.50, lige 3 yenilgi ile başlayan son şampiyon Başakşehir'e ise 7.50 oran belirlendi.