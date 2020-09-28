Coşkulu uğurlama

Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 28 Eylül 2020 Pazartesi 00:13Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2020 Pazartesi 06:50
Derbi öncesi tesislerinden ayrılan Fenerbahçe'ye taraftarlardan tam destek... Sarı-lacivertli kafile, Türk Telekom'a hareket ettiği sırada yüzlerce taraftarın da desteğini arkasına aldı. Meşaleler ve tezahüratlarla takımlarını uğurlayan 12. adam, yalnızca tesis çıkışında değil güzergah üzerinde de desteklerine devam etti. Bu arada Fenerbahçe, yoğun güvenlik önlemleri arasında stada ulaştı.