Haberler Fenerbahçe Coşkulu uğurlama

Coşkulu uğurlama

Derbi öncesi tesislerinden ayrılan 'ye taraftarlardan ...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2020 Pazartesi 00:13 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2020 Pazartesi 06:50
Coşkulu uğurlama
Derbi öncesi tesislerinden ayrılan 'ye taraftarlardan ... Sarı-lacivertli kafile, 'a hareket ettiği sırada yüzlerce taraftarın da desteğini arkasına aldı. Meşaleler ve tezahüratlarla takımlarını uğurlayan 12. adam, yalnızca tesis çıkışında değil güzergah üzerinde de desteklerine devam etti. Bu arada Fenerbahçe, yoğun güvenlik önlemleri arasında stada ulaştı.
BİZE ULAŞIN